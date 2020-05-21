即巿股評 港股直擊

昨天恒指高開，早段向好，最高升至24514後回軟，全日波幅199點。恒指收報24399點，升11點或0.05%，成交金額1016.92億元。國指收報9898點，升14點或0.15%：上證收報2883點，跌14點或0.51%。港股走勢優於A股。

恒指連續2天以陰燭「陀螺」收市，波幅及成交都收窄，觀望味濃。MACD快慢線正差距擴闊，走勢轉佳。全日上升股份741隻，下跌937隻，整體市況未如指數般強。

藥明生物(02269)公布，主要股東Biologics Holdings以每股127.18元配6000萬股，佔已發行股本約4.61%。在完成配售後，其持股量由約31.49%減少至約26.89%，不再是集團的控股股東。料消息利淡集團股價，投資者宜留意股價能否守在127.18元的配股價之上。

小米集團(01810)在截至2020年3月底止第一季度總收入497億元(人民幣.下同)，同比增長13.6%；經調整淨利潤23億元，同比增長10.6%。互聯網業務收入同比增長38.6%至59億元，佔總收入升至11.9%的新高。境外市場收入248億元，同比增長47.8%，佔比首次達到總收入的一半。智能手機部分的收入303億元，同比增長12.3%。小米集團的業績算是不俗，可繼續留意。

聯儲局4月會議記錄顯示，委員一致認為將致力於全面使用工具，並採取適當行動支持美國經濟，又認為最近採取的行動，在幫助降低經濟前景的下行風險方面至關重要。多名委員亦擔心會有第二輪疫情爆發，因此局方可能會在未來一段時間內採取非常規措施以支撐經濟，如果經濟持續低迷，甚至可能需要更大規模的財政支持政策。會議紀錄又顯示，會上未有討論負利率問題。消息利好投資市場氣氛，美股三大指數向好，道瓊斯指數收報24575點，升幅369點或1.52%；標普500指數收報2971點，升48點或1.67%。納斯達克指數收報9375點，升190點或2.08%。

另方面，美國參議院通過新法案，加強審批中國企業上市，消息拖累一眾中概股下跌，其中阿里巴巴(BABA) 曾跌逾2%，收市跌0.2%；料或會影響在港上市的阿里巴巴(09988)之股價表現。

夜期及ADR上升，料恒指可高開，並在24500水平爭持，當中又以早市走勢較波動。

個股

永利澳門(01128)的主要業務為澳門娛樂場博彩及娛樂渡假村設施勝地的領先發展商、擁有人及營運商。主要營運附屬公司WRM擁有及經營分別位於澳門半島及澳門路氹地區的娛樂場渡假村勝地「永利澳門」及「永利皇宮」。

集團母公司公布截至2020年3月底第一季業績，其中提到澳門業績表現如下：2020年第一季永利澳門的經營收益為2.295億美元，較2019年第一季的5.239億美元減少56.2%。2020年第一季永利澳門經調整後的物業EBITDA為1,920萬美元，較2019年 第一季的1.639億美元減少88.3%。貴賓賭枱贏額佔轉碼數百分比為4.14%，高於2019 年第一季錄得的2.90%。中場業務的賭枱贏額百分比為20.4%，略高於2019年第一季 的19.6%。另方面，澳門已恢復關閘口岸及港珠澳大橋口岸的原有通關，料有助集團業務發展。

集團近日股價向好，並在金融科技系統出現信號。股份上日收報14.6元，市盈率14.973倍，收益率3.082%。

岑智勇 獨立股評人