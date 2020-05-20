港股直擊

中飛租賃(01848)公布，與茅台租賃及建設銀行(00939)，簽署戰略合作協定，在航空產業鏈相關領域建立長期緊密的合作夥伴關係，共助中國航空金融業發展。

三方將在飛機租賃、航材租賃、國產飛機航空類基金等方面探索合作空間。中飛租賃與茅台租賃計劃在未來3年內，完成不少於20架飛機的租賃項目合作。

其中，中飛租賃將負責提供飛機資產管理等服務。建設銀行作為融資方，將提供貸款、債券承銷、資產證券化等多項金融服務，從而實現對流動性強的優質飛機資產配置需求。