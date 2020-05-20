港股直擊 即巿股評

港股三連升，恒指高開74點，最多升126點，高見24514點，但A股向下，港股升勢不保，一度倒跌72點，低見24315，之後跌幅收窄，收市競價時段嘜高，收報24399，升11點或0.05%，三日累升602點或2.5%。

北水淨流入8.17億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

科技股方面，騰訊(00700)有3億元淨走；舜宇(02382)有6643萬元淨走。相反，瑞聲(02018)有1.95億元淨入；小米(01810)有1.15億元淨入；美團點評(03690)有8085萬元淨入；中芯(00981)有6562萬元淨入；騰訊持股的微盟(02013)有876萬元淨入。

其他藍籌股方面，建行(00939)有3.65億元淨入；中國移動(00941)有4.75億元淨走。

醫療相關股方面，平安好醫生(01833)淨流入5.39億元。相反，微創醫療(00853)有7985萬元淨走。

其他淨流出較高股份有：融創中國(01918)有1.26億元淨走；贛鋒鋰業(01772)有5213萬元淨走；保利物業(06049)有2277萬元淨走。

中國飛鶴(06186)有1.99億元淨入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為：騰訊、中芯、中移動、好醫生、美團、建行、小米、飛鶴、舜宇及融創。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為：騰訊、中芯、小米、微創、瑞聲、微盟、美團、融創、贛鋒鋰業及保利物業。