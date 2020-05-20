港股直擊 即巿股評

隔晚美股急吐，因藥廠Moderna研究的新冠肺炎疫苗遭質疑，港股全日好淡拉鋸，波幅只得199點，在24400爭持。

恒指高開74點報24462，最多曾升126點，高見24514點，但A股向下，港股升勢不保，一度倒跌72點，低見24315，之後跌幅收窄，競價時段更止跌回升，最終恒指收報24399，升11點或0.05%，三日累升602點或2.5%，國指收造9898，升14點或0.15%，大市成交額1016.92億元。

全日大市上升比例44%，下跌比例為56%。

即月期指收市報24441，升101或0.4%，高水41點，成交8.81萬張。

道指期貨造好，最新造24381，升223點或0.93%；標指與納指期貨升0.9%和0.87%。

美國有報道引述多名疫苖專家質疑稱，Moderna未能提供具說服力的技術資料，證明其研發中的新冠肺炎疫苖具療效。

藍籌個別發展。滙控(00005)跌2.5%；中移動(00941)跌1.8%；聯通(00762)挫3.7%，為包尾藍籌；國壽(02628)降0.8%；但友邦(01299)微升0.3%；騰訊(00700)創逾兩年收市高，收升2.3%，更貢獻大市67點升幅；港交所(00388)走高0.2%。

焦點板塊

手機股：iPhone 12發布會或延至10月舉行，但手機股續反彈。瑞聲(02018)為升幅最大恒指成分股，收飆6.8%；舜宇(02382)微升0.6%；通達(00698)揚4.1%；丘鈦(01478)走高0.2%；富智康(02038)也升1.1%。

軟件股：落鑊熱炒，赤子城(09911)抽高19.6%；中手游(00302)也急升19.2%；友誼時光(06820)大升14.2%；微盟(02013)升2.5%；中軟國際(00354)彈升4.3%；金蝶(00268)升3%；IGG(00799)飆5.8%；美團(03690)再創新高，升2.1%。

醫藥股：續熱炒，邁博(02181)飆升16.3%；微創醫療(00853)抽升9.6%；康龍化成(03759)飆6.4%；康德萊(01501)勁升8%；熱門半新股沛嘉醫療(09996)創新高，收升9.5%：康希諾(06185)飆8.9%，創十連升；康寧傑(09966)升4.8%；愛康醫療(01789)與信達生物(01801)則分別升1.6%和5.4%。

物管股：普遍回吐，碧桂園服務(06098)創新高後，收市倒跌2.9%；中海物業(02669)挫3.6%；保利物業(06049)挫4.9%；新城悅(01755)跌2.6%；雅生活(03319)跌2.4%；奧園健康(03662)跌0.2%；佳兆業美好(02168)降2.2%。

焦點股份

中航信息(00696)：抽升9.8%，成交有1.57億元。麥格理發表報告指，內地旅遊業有復甦跡象，中航信息將食正，故將評級由「中性」升至「跑贏大市」，目標價由15元升到18.8元。

聯想(00992)：曾飆逾8%，收市倒跌0.7%。集團截至3月底止全年盈利6.65億元美元，按年增長11.39%。每股盈利5.58美仙，派末期息21.5港仙。

周黑鴨(01458)：收市插7%，成交有6.1億元。開市前錄1.02億股上板，涉資3.88億元，每股作價3.8元。

堡獅龍(00592)全日急升28.3%，上周宣布獲李寧家族入主。

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