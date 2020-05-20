即巿股評 港股直擊

呢頭話Moderna所研發嘅疫苗可以打救世人，美股周一大升，但轉個頭又話唔知疫苗使唔使得，周二美股回吐，炒住一個疫苗消息玩兩日。不過美股期貨今早喺亞洲時段再度回升，港股又唔算好大影響，至少今日半場冇去返隔晩夜期同ADR啲低位。

恒指今早高開74點，一度升126點，見半日高位24514點，未能升穿噚日高位，始終未能突破24500阻力回軟，半日最多跌72點，見24315點。中午恒指報收24364點，跌23點；國指則升9點，半日報收9893點。

之前阿Man一直提住嘅ATM鐵三角繼續熱炒，不過自周一恒指服務公司公布W股跟第二上市股份可獲納入指數成份股後，小米(01810)亦見資金追捧，暫時由ATM變成ATMX組合。不過小米喺13元阻力甚大，要進一步突破需要更大購買力配合，睇嚟喺13元之前都要抖抖。至於阿里巴巴(09988)嚟到210元水平亦需要回一回氣，半日微跌不足0.1%，暫時可能要整固一下，但阿Man對阿里亦有信心，以其市值份量以及成交金額，應該係最快加入成份股嘅SW股。美團(03690)完全唔使回氣咁款，今日再創新高，已經係上市以嚟第N次創新高，有貨喺手放心坐定定，暫時以125元為止賺參考。

唔係阿Man認叻，但自從阿Man睇死大笨象(00005)同三桶油之後，呢批股份都一直無好日子過。回想大笨象公布撤回去年第四季派息以及今年唔派息又唔回購當日，散戶喺40元水平築起血肉長城護盤，結果40元呢個位，今天已變成阻力位。

今日資金集中炒幾個板塊，包括軟件股、醫藥股同手遊股，不過相關股份急升後，都未能企穩高位，唔少股份日線圖都出現針頂，只係半場大部份仍維持陽燭姿態，應該唔會一日玩完。

新股海納有猛料基礎投資者

近日新股當中，以生化B股最當炒，不過呢啲公司都係蝕緊錢，參與炒作要留意一旦資金流出，回吐壓力會相當大。阿Man就務實少少，吼住今日開始招股嘅海納智能裝備(01645)，公司主要係從事設計及生產製造一次性衛生用品(包括嬰兒紙尿褲、成人紙尿褲及女性衛生巾)自動化機器之製造商，目前喺晉江生產基地及杭州生產基地經營16 條及6條生產線。值得留意係集團受晉江市工業和信息化局委託研發一次性醫用口罩機器，即使目前內地肺炎疫情已受控，但對於一次性衛生用品需求卻有增無減，並加快下游一次性衛生用品製造商，未來數年升級更換一次性衛生用品機器之工作進程，海納當然受惠。

海納將發售1.16億股，當中一成為IPO，其餘九成為國際配售，每股招股價介乎1.08元至1.5元，集資額為1.25億至1.74億元，屬於細細粒容易食新股。有消息之舖王波叔已入咗placement大飛，將會成為公司基礎投資者之一。波叔一向目光如炬，跟住佢認購呢隻新股有得諗，況且入場費都係六千蚊左右，相當親民。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)