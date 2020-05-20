港股直擊 即巿股評

藥廠Moderna研究的新冠肺炎疫苗遭質疑，隔晚美股急吐，港股今早高開低走，恒指中午更倒跌，險守24300收市。

恒指高開74點報24462，最多曾升126點，高見24514點，但A股向下，港股升勢不保，一度倒跌72點，低見24315，臨近午後跌幅收窄。恒指中午收報24364，跌23點或0.1%，國指半日收造9893，升9點或0.1%，大市成交額560.41億元。

藍籌個別發展。滙控(00005)跌1.9%；中移動(00941)跌1.3%；聯通(00762)跌2.8%；國壽(02628)降0.9%；但友邦(01299)微升0.1%；騰訊(00700)升1.2%；港交所(00388)升0.4%。

焦點板塊

手機股：iPhone 12發布會或延至10月舉行，但手機股續反彈。瑞聲(02018)為升幅最大恒指成分股，中午飆7.1%；舜宇(02382)微升1%；通達(00698)揚4.1%；丘鈦(01478)走高1.8%；比亞迪電子(00285)微漲0.1%；富智康(02038)也升3.3%。

軟件股：落鑊熱炒，赤子城(09911)抽高16%；中手游(00302)也急升15.4%；友誼時光(06820)大升10.6%；微盟(02013)急揚5.1%；中軟國際(00354)抽高5.9%；中航訊息(00696)飆8.5%；金蝶(00268)彈升5.3%；IGG(00799)升4.4%；美團(03690)再創新高，中午升1.7%。

醫藥股：續熱炒，邁博(02181)飆升10.9%；微創(00853)抽升10.2%；康龍化成(03759)抽升8.1%；康德萊(01501)勁升7.6%；沛嘉(09996)升5%：康希諾(06185)升4.9%；康寧傑(09966)升4.8%；愛康(01789)與信達(01801)則分別升4.5%和4.3%。

地產收租股：普遍下跌，九置(01997)跌2.9%，為包尾藍籌；領展(00823)下滑0.7%；長實(01113)走低1.3%；新地(00016)跌0.7%；新世界(00017)下滑1.7%；恒地(00012)降1%；信置(00083)降1.9%。

焦點股份

聯想(00992)：中午升3.4%。集團截至3月底止全年盈利6.65億元美元，按年增長11.39%。每股盈利5.58美仙，派末期息21.5港仙。

周黑鴨(01458)：半日插7%，成交有5.35億元。開市前錄1.02億股上板，涉資3.88億元，每股作價3.8元。

堡獅龍(00592)：中午急升28%。上周宣布獲李寧家族入主。

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