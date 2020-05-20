港股直擊 即巿股評

噚日揀隻恒指牛(68348)出嚟，目的純為恒指升逾500點，有無機會可以坐一轉順風車。即日day trade成功，平均賺幅為7.4%，扣埋手續費，又一餐茶錢。當然，如果係揸貨過夜嘅話，按依家9點54分，恒指做緊24497點，升109點計，(68348)證價比噚日平均賣出價再高多少少，依家見做緊$0.076，而恒指5分鐘圖見SlowSTC(14,3)%K線同%D線都處於超買邊皮位置時，%K線已經下行跌穿條%D線。同同事吹咗陣吹，依家9點59分，見恒指升幅略為收窄，至74點，做緊24463點，(68348)都真係喺時候收隊。

望返恒指日線圖，恒指今朝早開市升74點，報24462點，截至10點3分止，最高見過24514點。開埋恒指牛熊證街貨，見到熊證最貼價層為24500至24599點，呢度有相當於74張期指，而重貨區就喺25000至25099點，有相當於1622張期指。

至於牛證方面，今日總共有七層新增街貨層，最貼價街貨層為24300至24399點，有相當於19張期指；而呢七層裡面嘅街貨量其實都唔算多，最多嘅一層只係24100至24199點，有相當於148張期指。

由於有新增牛證街貨層出現，仲要將最貼價水平推至同熊證最貼價嘅只係相差200點，換言之中牛熊街貨中間價為(24500+24399)/2=24449.5，同依家10點12分報嘅24412點，兩者只係相差37.5點。咁窄嘅一個空間如果要是但殺一邊街貨真係易如反掌；或者問題在於最貼價嘅牛熊街貨層連100張期指街貨都無，如其花氣力去殺，倒不如坐喺張浮床上hea住曬下太陽先啦。

捉個股？下晝先啦。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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