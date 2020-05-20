港股直擊 即巿股評

隔晚美股未能承接周一大漲逾900點的強勢，尾段有報道指疫苖成效存疑問，道指收市下挫390點。港股兩日升590點後，今早曾再升過百點。

恒指高開74點報24462，之後曾升126點報24514，尚未升至昨日高位(24552點)。截至10時正，恒指升59點報24447。

國企指數升27點報9910。

內地股市窄幅偏軟，上證指數報2891，跌6點或0.24%。

「ATMX」四大科技股繼續受追捧，騰訊(00700)升1.2%報435.2元；阿里(09988)升0.6%；美團(03690)再創新高，最新升近2%；小米(01810)今日公布季績，最新亦升1.3%。

友邦(01299)升0.9%；平保(02318)升0.5%；市場繼續憧憬重磅中概股回港上市，港交所(00388)升1%。

澳門政府擬定三階段旅遊復甦計劃，濠賭股造好，永利(01128)高開5.5%，最新升2.8%；金沙(01928)升1.8%；銀娛(00027)升1.5%；美高梅(02282)升逾4%。

醫藥股續強，石藥(01093)升2.9%；中生製藥(01177)升2%；康希諾(06185)再創新高，最新升逾半成。

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