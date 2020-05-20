即巿股評 港股直擊

昨天恒指高開低走，全日波幅238點。恒指收報24388點，升453點或1.89%，成交金額1259.63億元。國指收報 9883點，升156點或1.61%；上證收報2898點，升23點或0.81%。三項指數都向好，以港股走勢較佳。

恒指最高升至24552點，創5月12日以來高位，但未能上破5月11日高位24766點或保歷加通道頂部，最終以陰燭「陀螺」收市。MACD快慢線差距由負轉正，走勢轉強。全日上升股份1004隻，下跌705隻，整體市況偏好。

早前出現管理層變動的平安好醫生(01833)，再發出補充公告。指前董事會主席、執行董事、首席執行官職王濤在履行管理職責未達到董事會預期，董事會決定免去王濤董事會主席等職務。公告說，王濤接受董事會決議，確認與董事會並無意見分歧，並承諾後續積極配合進行慣常性離任審計。集團表示，擁有成熟公司治理制度，以及完備經營管理決策機制，今次管理層變動預計不會影響正常經營及管理。從技術走勢角度去看，近日集團股價在120元水平出現雙底，且看這個補充公告能否保住頸線。不然，恐怕股價會有較深調整。

城建設計(01599)於去年7月的公告表示，已受理該公司首次公開發行A股股票並上市之申請及A股招股書申報稿已刊載於中國證監會網站。不過，集團剛發出公告，指因業務發展需要，經審慎考慮後決定撤回A股上市申請，而建議A股發行現時將不會進行。消息或令集團，甚至是其他擬回歸A股的公司股價出現波動，投資者宜留意風險。

本人專頁昨日以「美疫苗股Moderna 炒高後配股」為題，言猶在耳，據外電報道指出，有投資者質疑Moderna近期冠狀病毒疫苗早期試驗結果的報告，而這個消息，以及這個擬似的財技操作，當然是令到已成功集資的 Moderna 股價大跌，同時更拖累美股三大指數表現。道指收報24206點，跌390點或/1.6%。納斯克指數收報9185點，跌49點或0.54%。標準普爾500指數收報2922點，跌30點或1.05%。

夜期及ADR下跌，料恆指低開，若能守住 10 SMA (約24157)，指數有望反彈。

個股

香港交易所(00388)的主要業務為經營聯交所及期交所經營香港唯一獲認可的證券及期貨市場，以及是香港上市發行人的前線監管機構。

集團在2020年第一季收入及其他收益較去年同期下降7%。營運支出較2019年第一季增加6%（較2019年第四季減少11%），源自年度薪酬調整，以及由於2019年6月收購港融科技有限公司（港融科技）令僱員數目上升，以及戰略項目及其他業務舉措令專業費用增加。EBITDA利潤率為74%，較2019年第一季減少3%（較 2019 年第四季增加 5%）。股東應佔溢利為22.62億元，較2019年第一季減少13%（較2019年第四季增加14%）。

恒指公司日前公布諮詢結果，將在8月指數檢討時加入同股不同權股份(W股)，投資者憧憬阿里巴巴(09988)、美團 (03690)及小米(01810) 有望被納入為成為股。料這將會吸引更多資金配置到相關股份，有望增加港股交投，便集團受惠。另方面，此舉亦有助吸引更多中概股到香港上市，也將會集團帶來更多收入。

集團近日股價向好，並在金融科技系統出現信號。股份上日收報265.2元，市盈率35.405倍，收益率2.53%。

岑智勇 獨立股評人