即巿股評 港股直擊

美國國家衞生研究院（National Institutes of Health）與生化藥廠Moderna合作研發的新冠病毒疫苖，首階段臨床測試效果良好，刺激隔晚美股急升，道指升911點或3.85%，以24597點的3月10日以來最高水平收市；標普500指數收報2953點，升90點或3.15%，創3月6日以來高位。納指升220點或2.44%，至9234點的2月21日以來最高水平收市。

受華爾街氣氛帶動，周二恒指裂口大幅高開555點，順勢衝上24552點才遇到阻力，但回吐至24314水平已有支持，收報24388，升453點或1.89%。主板錄得1259億元的近1個月最大成交額。

單一個有關新冠病毒的好消息，就推動或最低限度成為歐美以及本港股市上升的催化劑，反映疫情的進展仍是全球的焦點。必須一提的是，消息市的作用通常很短暫，要捕捉大市的短、中甚至長線趨勢，還須回歸基本及技術因素。

以港股而論，周一本欄提到：恒指10天線再度跌穿20天線，兼且兩條平均線都微微下行，很大機會發出短線見頂訊號。有趣的是，EJFQ反映強勢股買盤的強勢股指數，自1月24日以來，上周四再次升穿40%，即是買盤進入「亢奮區」……。與此同時，反映弱勢股沽壓的弱勢股指數仍低於10%……。老徐權衡買盤「亢奮」、沽壓受「禁閉」，但指數出現短線技術見頂的「矛盾」訊息的輕重後，於是「打算加碼short 23200點put」。

周一恒指輕微低開61點很快就倒升，更重要的期指與現貨低水幅度較之前大幅收窄，short put的期權金亦隨之「縮水」，老徐因此暫時觀望，期待EJFQ的強指和弱指的數據晚上update後再行動。豈料等到數據update，恒指夜期已跟隨美股爆升，日間稍稍猶豫，平白錯失了建立指數長倉（short put等於揸期指）的機會。

返回大市現場，昨天恒指10天線升穿20天線，短短兩日就改發指數短線「見底」訊號，令人無所適從。值得注意的是，過去兩星期，恒指10天線一直與20天線互相交叉糾纏，才會「見頂」、「見底」訊號反覆出現，老徐也因此較重視強指和弱指的「指標作用」。

在短線「見底」訊號需要進一步才可確認的同時，恒指昨天未觸及1個標準差計算的TrendWatch下降通道頂（約24600點）已掉頭，過去3個月，恒指在24200至24700點累積一個大型成交量密集區，更大的阻力是3月12日的巨型下跌裂口（25140和24657點）。儘管買盤開始「亢奮」，但EJFQ的「詳細行業上升動力統計圖」顯示，上升動力高於5天前的行業數目，上周連續五日都只有單位數，恒指短線不易突破24700點（與巨型下跌裂口底部相若水平）的成交量密集區頂。長倉建不成，老徐準備等位、恒指再升穿24400點就加注short call。今天原擬探討台海局勢，只好留待下周再論。

老徐