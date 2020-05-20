即巿股評 港股直擊

上期文章談及原油市場反彈阻力看28-30元，目前原油已經達到31元樓上，即分析圖中標示的目標位置，好友可以先休息休息。

5月8日周五收盤後，有見市場寬度模型發出信號，因此提示短綫股票倉開倉，並在周末整理了30支動力量化系統選出的股票。

其中又分別拿出騰訊(00700)，微創醫療(00853)，阿里巴巴(09988)等個股進行分析，希望會員舉一反三，選出好股。

正如上期所講，右側交易模型擇時，選擇股票勝率較高的時期，動力量化模型選股，選出短期上漲概率較高的個股。

加起來，就是反映我們的交易理念，就是高概率盈利，做到這一點其實也是一種「避險」，把市場危險的時刻和股票過濾掉，最好的防守就是合理的攻擊！

下圖我們看看當時給出微創醫療(00853)分析圖：

並且指出「等待突破盤整區」。

其後股價出現突破，並進一步攀升：

本期拿出翰森製藥(03692)爲例:

該股分別形成25.5-26元收集區，並突破29.5-31元阻力區，守住31.3元，趨勢健康向上，上漲就是目前最小阻力路徑！

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於【周期論勢】分享市場看法。