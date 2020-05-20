即巿股評 港股直擊

早前，米高嘉道理罕有地發表聲明，強調「年輕人是香港的未來」，並在旗下大酒店(00045)的2019年財報序辭再撰文，稱香港經歷了近代史上其中一個最動盪的時期，但深信香港年輕人「有著世上最富的創造力和創意的人才」，呼籲政商界領袖有責任與年輕人溝通交流，給予他們希望。

上星期，偶爾一個機會前臨股東會，留意到他在股東會那種對所有小股東非常體諒的態度，例如有一位小股東要求喝一杯水，米高嘉道理二話不說就將自己手上那杯水遞給這位小股東。見微知著，充份看到米高嘉道理具有那種同理心的美德，所以對他更添一份信任。

據筆者所理解，米高嘉道理祖先一直盡力所做為窮人改變一生的行徑，例如：

一、埃利嘉道理（Elly Kadoorie）因拯救黑死病病人大開糧倉之門，和上司鬧翻憤然辭職前赴香港，由經紀做起逐步奠定香港基業。

二、埃利嘉道理（Elly Kadoorie）之子羅蘭士嘉道理（Lawrence Kadoorie）及賀理士嘉道理（Horace Kadoorie）亦繼承父親行徑，在二戰後半島酒店曾收留大量猶太難民，同時間協助大埔貧苦農民，在當地創辦嘉道理農場；也因為中國禁運使酒店所需手織地氈供應中斷，而設廠成立太平地氈(00146)，為不少人提供所需工作機會，提供生存空間予農民。

明白給予窮人不只是金錢，而是尊嚴。羅蘭士嘉道理曾經說：「讓難民知道他們有能力貢獻社會十分重要，這樣他們才感覺到自己責任之所在，獲得個人尊嚴；他們感到快樂，不視作自己為被救濟對象，而是我們的合作夥伴。」

回顧現在，政府雖然在疫情下妥協「派錢」，但普遍高層官員、甚至是特首對群眾都明顯缺乏同理心，從政策制定和執行上亦繼續向利益階級傾斜。社會發展走向失衡，有錢人除佔有巨大的財富優勢外，也更懂得利用遊戲規則霸佔更多的社會資源；對比之下，窮人受到更大的剝削和發展限制。欠缺基本的社會公義，令窮人失去了應有的生活尊嚴，某程度上也是一種侮辱；而這也是近年所有政治事件的一大根源。

當政者不願聆聽年青人發出改變社會的呼聲（更惶論採納），只顧維護某些權貴的利益作出或多或少的寬免，令不少年青人感到失去上一代人的應有尊重。年輕人活在無助和絕望當中，導致意識形態更趨激進，而去年的反修例風波只是過去幾年不公義事件的導火線。有些人以為，治本是需要從教育把關（從小灌注愛國的民族意識﹖﹗）。然而，香港是開放型社會，對外資訊十分流通，箝制思想的手段機乎是注定失敗。歸根究底，修正一批不合情理的做法，令到大部分人可以公平向上，德可以配位，才能改善社會撕裂的情況。

放觀在股市也一樣，近年港交所(00388)為了增加盈利，容許一些缺乏市場和競爭力的公司上市，繼而令有心人士可利用各種漏洞操縱股票而從中圖利，及後再利用種種方式損害小投資者的利益。證監會及港交所一直無法有力把一些經營不端的上市公司及相關人物予以嚴懲，並把大股東不法所得賠償予小股東，令愈來愈多股民對股市完全沒有信心。新一代投資者也陸續離棄了港股，導致港股估值水平持續下降。更惡劣的是，有大股東低價私有化上市公司，又或以狡猾招數低價私有資產及增加股東的事情發生，令小投資者蒙受不必要的損失，究竟這個政府何時才會覺醒呢﹖

家族辦公室投資經理

徐立言（本欄每周逢一、三刊出）

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