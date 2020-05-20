港股直擊 即巿股評

美股回軟，市場對疫苗消息反應敏感，港股兩日漲590點後，今早「黑期」回吐近百點。

周二美股未能承接周一大漲逾900點的強勢，尾段有報道引述多名疫苖專家質疑稱，Moderna公司未能提供具說服力的技術資料，證明其研發中的新冠肺炎疫苖具療效，消息拖累美股加速跳水，道指最終以近全日低位收市，插390點報24206；納指先升後跌，報9185點，跌0.5%。

美國財長努欽表示，支持延長部分刺激經濟措施，利好紐約原油期貨上升。紐約6月期油到期結算，未有重演4月20日當日5月期油結算價出現大幅跌至負值的現象，反而連升第四日，收報每桶32.5美元，升68美仙或2.1%。7月合約成交量大幅上升，收報每桶31.96美元。過去三周，隨著各國解除封鎖措施及全球產量下降，油價有所上升。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較，全線下跌。滙控(00005)ADR折合港元計收報38.6元，較本港收市低0.85元；騰訊(00700)ADR收報429.39元，低0.61元；國壽(02628)ADR收報15.27元，低0.07元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報9.13元，低0.19元；中石油(00857)ADR收報2.74元，低0.04元；中石化(00386)ADR收報3.71元，低0.05元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報55.39元，低1.56元；聯通(00762)ADR收報4.87元，低0.06元；中電信(00728)ADR收報2.48元，低0.03元。

ADR港股比例指數報24161，較周二恒指收市低227點或0.94%。新加坡「黑期」跌約130點在24260點附近。恒指昨日收報24388，升453點或1.89%；兩日累飆590點，一舉重返10天、20天及50天線之上。收市後公布本港2至4月失業率升至5.2%，創逾十年最高，高於市場預期。

內地股市昨日亦向好，延遲近兩個半月的中國「兩會」即將在本周四(21日)登場。人民銀行今日將公布5年期、1年期貸款市場報價利率(LPR)，市場料維持不變。

焦點股份

平安好醫生(01833)：上星期五宣布，免去主席兼首席執行官王濤的職務，由方蔚豪接任。公司昨晚發出補充公告，指王濤履行管理職責未達到董事會預期，因此決定免去王濤職務。公司表示，今次管理層變動不會影響正常經營和管理。平安好醫生昨收報101元，兩日合計下跌一成。

巨騰國際(03336)：預期截至六月底止中期由虧轉盈。

九巴母公司載通(00062)：發盈警，預期截至6月底止上半年由盈轉虧，主要因為新冠肺炎疫情爆發，以及抗疫措施安排，導致巴士乘客量大幅減少。

小米集團(01810)：今日公布首季業績，市場預測分歧，股價昨日急升5.2%。