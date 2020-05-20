即巿股評 港股直擊

港股昨天顯著造好，投資者憧憬同股不同權股(W股)及第二上市公司可望於第三季納入恒指，刺激新經濟「三雄」──阿里(09988)、美團(03690)和小米(01810)抽高3%至5%。外圍市況也有利港股，6月紐約期油結算前沒有重演負油價噩夢，加上新冠肺炎疫苗研發傳來好消息，令美股拾級而上，道指或標普500指數漲逾3%，納指亦升2.4%，由低位計累飆近40%。

納指周一表現「落後」，是因為跑出在先，附【圖】所見，美股主要指數今年初紀錄高位與熊市低谷比較，跌約四至五成；科技相關的納指、納指100、FANG+反彈力強勁，並於周一錄得本輪升浪新高，費城半導體指數稍跑輸，相信是美國制裁內地電訊商華為所致。

標指雖然亦創3月插水後新高，惟僅反彈至總跌幅的黃金比率61.8%；代表細價股的羅素2000收復跌浪一半，而包含最傳統產業的道瓊斯運輸指數只反彈至黃金比率38.2%水平，和KBW銀行股指數差不多，顯示美股市場近年過分側重科技板塊，由於科企具贏家通吃(winner-take-all)特色，使兩極化更趨嚴重。

這正是美股彈力有可能將盡的原因之一。屬「贏家」的科技企業盈利基礎穩健，手頭現金充裕，估值卻處偏高水平，泡沫恐正在醞釀。新冠肺炎肆虐為各行各業帶來不同程度影響，對個別科企而言則屬拓展良機，但股價已重返(或逼近)長牛高峰，是否仍然「買得落手」，頗成疑問，就算長線前景十分樂觀，也不可能無止境上漲，一旦回調勢拖低大市。

另一不明朗因素是疫情。「公私營合作」的新冠病毒疫苗首階段臨床試驗有進展，帶動周一環球股市上揚，兼且多國及地區相繼放寬「居家令」後確診個案未致急升，亦使投資者對後市信心大增。然而，中外專家連同世衞均警告防疫不可鬆懈，何況就業市場不會立即好轉，將拖慢整體經濟復元。據三藩市聯儲銀行最新研究報告，以GDP推算，美國失業率在2021年或維持雙位數；諾貝爾經濟學獎得主斯蒂格利茨(Joseph Stiglitz)預料，若美國沒有額外刺激措施，失業率難回落至單位數。

美國短短兩個月間推出名副其實數以萬億的紓困計劃，儘管聯儲局主席鮑威爾表明尚有很多工具可用，相信都屬「應對危機」時才使出來，假如疫情不再惡化，失業人數沒有反彈，避險情緒未見高漲，尤其是股市表現理想，聯儲局並無「加碼」誘因；美國總統特朗普固然希望推出更多救市措施有利爭取連任，惟規模應難與早前「全民抗疫」比較。簡言之，央媽只會救市，不會為股市額外添柴火。

換句話說，除非深信美國以至環球經濟能夠在下半年全面復甦，迅速重返疫前水平，美股目前彈幅才算合理，否則，由「大水漫灌」引發的資金市，應差不多屆回吐階段。

信報投資研究部

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