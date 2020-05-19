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今日 17:59 港股直擊 即巿股評

【北水手影】淨入12億 加大力度撈好醫生

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美國新冠病毒疫苗研發取得正面成果，港股跟美股續彈，恒指裂口高開554點，一舉重返10天(現處24132點)、20天(現處24106點)及50天線(現處23930點)，早段曾飆617點，高見24552點，創一周高位，之後升幅縮至379點，最終收報24388，升453點或1.89%。

北水淨流入12.24億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

科技股方面，騰訊(00700)有1.46億元淨入；騰訊持股的微盟(02013)有1.93億元淨入；中芯(00981)有335萬元淨入。相反，小米(01810)有2207萬元淨走；舜宇(02382)有7834萬元淨走；美團點評(03690)有4.47億元淨入。

個別醫療相關股見北水流入，平安好醫生(01833)淨流入增至8.28億元；微創醫療(00853)有1.39億元淨入。

其他藍籌股方面，建行(00939)有3.29億元淨入。不過，國壽(02628)有2.19億元淨走；中國移動(00941)有3.56億元淨走。

個別內需獲北水青睞，華潤啤酒(00291)有1.17億元淨入；飛鶴(06186)有8522元淨入。

另外，融創中國(01918)有8611萬元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為：中芯、好醫生、美團、騰訊、小米、建行、中移動、舜宇、融創及國壽。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為：中芯、騰訊、微盟、微創醫療、小米、好醫生、舜宇、飛鶴、美團及潤啤。

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