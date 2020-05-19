即巿股評 港股直擊

港股今日交投相當暢旺，市場憧憬中概股回港上市潮，以及最快8月把阿里(09988)、美團(03690)及小米(01810)納入恒指，港股無疑將進入新紀元，兩極化持續，新經濟股大勢所趨，股市波幅亦將更大，機會風險並存。

感謝讀者袁先生分享一隻他認為「極具投資價值的企業」－－瑞安房地產(00272)，主要認為該公司項目位於內地一線城市，租金收入穩定，現價股息率高達9%，且賬目絕對可以信任，公司在五一黃金周期間旗下位於武漢的豪宅項目銷情理想。讀者以平均價1.6元購入多時(周二收市價1.34元)，不明股價為何如此低殘，問如何是好。

資金現時明顯流向新經濟類股份，缺乏催化劑的內房股近期受冷落。港股中從事中國房地產的股份多達159隻，基本分析評分(F-score)取得高分區(7至9分)的只有14隻，反映大部分內房股最近業績較過去12個月之業績未有明顯改善，加上受疫情影響，上半年內房業績料受負面影響，財務壓力增加。

以「新天地」品牌聞名全國的瑞安房地產，市值108億，屬北水可買的「港股通」股份，F-score只有4分，未見突出，當中去年經營現金流呈負值，亦未能高於同期盈利。估值無疑是吸引，市賬率只有0.2倍，即股價較每股NAV折讓近八成，淨負債權益比率約60%，內房股中屬較理想水平。瑞安今年首3個月累計合約物業銷售額20.41億元，按年大增1.38倍。公司最新以16.66億元人民幣，收購位於上海市青浦區的住宅地塊，公司預期將於未來數年帶來良好的收益來源。然而，市場目前只得一位券商分析員給予瑞安房地產投資評級，盈測較難掌握。技術走勢上正處均線滙聚，短期有力升上1.5元約100天線附近阻力，建議持有，若佔投資組合比重不大，可於現水平酌量加注。中長線潛在催化劑是公司回購或大股東增持，或再度惹來私有化憧憬。

羅崇博 (杜比)