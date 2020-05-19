港股直擊 即巿股評

指數再次突破50天線，雖然今日成交比對上兩次4月29日和5月11日更大，中線市寬和強勢股指數亦慢慢向好。不過戒心仍然要大，大市上升股份比例僅六成，不算特別全面。

個股方面，上周二(12日)文章及上周三(13日)收市EJ Market提及的四隻出口汽車零件股今日集體造好，當中德昌電機(00179)成功捕捉利淡盡出反彈；敏實(00425)中線黃金交叉成形。兩股短線仍可持有。

另外上周三收市EJ Market亦捕捉博技術反彈股，「喼神」新秀麗(01910)亦彈逾一成。

個股表現可以接受，由「零」變「大於零」的初步復甦亦確實慢速流向實體經濟。

「90後起步倉」方面，截至今日收市15萬本金倉總值16.52萬元；5萬元本金倉總值5.57萬元(參看下圖)，回報率分別10.1%和11.5%。

上周四(14日)文章指28元金山軟件(03888)以上離場，翌日衝高，雖然至今日一度突破30元水平，不過講了28元，就以28元結算離場。

眾安(06060)遭大行降級，攻上32元前回吐，由於在金軟身上已套現，仍以32元作目標。同樣地，給予港視(01137)約多兩周時間，待MSCI於29日收市後換馬方作部署，先刪去4.6元離場位。

至於倉內兩隻車股，可持至兩會後。屬第三階段主題的新秀麗及三大中資航空股仍要忍，雖然單日反彈，不過圖表仍然弱過藥煲。

目前增強實力仍以第一、二階段主題為先，早前國務院公布採取預約、限流等方式開放影劇院等密閉式娛樂休閒場所，之後財政部接力對電影行業提供增值稅等稅費減免，貓眼娛樂(01896)彈上250天線，可吼兩會前後進一步紓困解禁。

由於5萬元本金倉未有新經濟股，吼12元水平吸5手(1000股)，成本控制在1.3萬元內。

陳鎮強

信報高級分析員

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