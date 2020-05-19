港股直擊 即巿股評

美國新冠病毒疫苗研發取得正面成果，隔晚美股道指勁升逾九百點，港股跟美股續彈，兩日累飆590點或2.5%，一舉重返10天(現處24132點)、20天(現處24106點)及50天線(現處23930點)。

受美股沖喜推動，恒指裂口高開554點，報24489，收復10天線、20天線及50天線，早段曾飆617點，高見24552點，創一周高位，但美股期貨亞洲早段由升轉跌，港股升幅縮至379點，低見24314點，之後大市變化不大，在24400點附近爭持。恒指最終收報24388，升453點或1.89%；國企指數收造9883，升156點或1.61%。

大市成交1259.6億元，為4月17日後最多。

全日大市上升比例60%，下跌比例為40%。

即月期指收市報24340，升416點或1.7%，低水48點，成交11.65萬張。

道指期貨今早一度升72點，之後升勢不保，一度倒跌95點，最新造24445，跌62點或0.25%。

美國國家衞生研究院與生化藥廠Moderna合作研發的新冠病毒疫苗，首階段臨床試驗取得正面的成果。不過，Moderna於美股收市後公布，計劃以折讓3.1%至6.3%發行12.5億美元新股，用作生產及分銷該疫苗。

藍籌近乎全線上升，滙控(00005)揚3.3%；建行(00939)升1.5%；騰訊(00700)漲1.7%；友邦(01299)走高3.1%；吉利(00175)漲2.2%；銀娛(00027)升1%；太古A(00019)揚4.6%，為升幅最大藍籌，僅中移動(00941)及萬洲(00288)下跌，收市分別降0.7%和1.7%。

焦點板塊

W股：恒生指數公司決定納入W股及第二上市公司，成為恒指及國指選股範疇，阿里巴巴(09988)升3.4%；美團(03690)曾創上市高，全日升3.2%；小米(01810)飆5.2%。另外，美國納斯特交易所(Nasdaq)據報將收緊中國小型首次公開招股(IPO)，港交所(00388)揚4.1%。

航空相關股：美國新冠病毒疫苗取得正面成果，加上憧憬全球封城措施有望放寬，航空股趁勢反彈。東航(00670)揚4.4%；南航(01055)炒高5.7%；國航(00753)漲4.1%；國泰(00293)曾飆6.1%，收市僅微升0.6%；中飛租賃(01848)也升2.2%；中銀租賃(02588)揚4.2%；首都機場(00694)飆6.8%；中航信息(00696)揚4.9%。

出口股：憧憬美國封城陸續放寬，相關股份有追捧。創科(00669)升4.1%；敏實(00425)勁升9.3%；耐世特(01316)抽升11%；德昌(00179)揚7%。新秀麗(01910)獲美國資本(The Capital Group Companies)上周四增持120萬股，全日更大升14.8%。

金礦股：隔晚美股抽升，市場避險降温，隔晚金價創逾七年高位後倒跌，金礦股全線受壓。山東黃金(01787)吐3.9%；招金(01818)急吐5.4%；紫金(02899)下滑0.9%；中國黃金國際(02099)走低2.5%；SPDR金ETF(02840)跌1.7%。

焦點股份

九毛九(09922)：盤中創上市新高，全日飆8.4%，成交有2.8億元。中信証券發表報告指，預測有26隻股票有可能於9月初調入「港股通」，當中包括九毛九。

南旋(01982)：料業績虧轉盈，全日急升34.3%，成交有1127萬元。

比亞迪系：比亞迪(01211)及比亞迪電子(00285)全日分別升4.5%和3.1%。比亞迪在互動平台表示，集團為內地IGBT完整產業鏈車企。

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