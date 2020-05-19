港股午後曾復升逾540點，最新升幅縮至500點內。截至下午約3時32分，恒指報24411點，升476點或2%，大市成交額1108.66億元。
國企指數報9906點，升179點或1.9%。
滬指收市升0.81%；深成指升1.21%。
美國道指期貨曾升1%，現升142點或0.58%，報24649。
藍籌股方面，友邦(01299)升3%；滙控(00005)升3.3%。
出口股申洲(02313)彈5.2%，領漲藍籌。
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國企指數報9906點，升179點或1.9%。
滬指收市升0.81%；深成指升1.21%。
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