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今日 15:36 港股直擊 即巿股評

恒指曾復升逾500點 申洲飆逾半成

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港股午後曾復升逾540點，最新升幅縮至500點內。截至下午約3時32分，恒指報24411點，升476點或2%，大市成交額1108.66億元。

國企指數報9906點，升179點或1.9%。

滬指收市升0.81%；深成指升1.21%。

美國道指期貨曾升1%，現升142點或0.58%，報24649。

藍籌股方面，友邦(01299)升3%；滙控(00005)升3.3%。

出口股申洲(02313)彈5.2%，領漲藍籌。

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