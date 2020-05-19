即巿股評 港股直擊

一枝仲係處於首階段臨床試驗嘅疫苗，威力都幾大，再加埋鮑爺重申，聯儲局將會承諾採取一切可行嘅工具去維持市場正常運作，兩個利好消息支持美股顯著上升，道指跟標指升逾3%，納指則升逾2%。美股做好帶動港股隔晩喺ADR及夜期同樣做好，港股今早順利收復多條移動平均線。

恒指裂口高開554點，開市已即收復50天線(23930點)、20天線(24105點)及10天線(24130點)，高市後最多升617點，見24552點超過一周高位，但24500點有一定阻力，其後升勢回順，升幅收窄至379點，見半日低位24314點。恒指中午報收24363點，升428點；國指則升148點，半日報收9875點。

藍籌股除咗中移動(00941)同萬洲(00288)半日逆市下跌外，其他藍籌股全線上升，不過阿Man都係鍾情新經濟股同輕資產股，藍籌大部份屬舊經濟股，好難引起阿Man興趣。其實恒生指數遠較美股落後其中一個原因，係舊經濟股，尤其金融及地產股比例過重，但隨住時代變遷，新經濟企業未來對GDP貢獻將愈嚟愈大，恒指加重新經濟股，尤其科網股比例係必需嘅。

恒指服務公司公布有關W股及第二上市股份有關納入恒指及揩數成份股諮詢總結，由於逾九成回應支持相關建議，以上兩類股份最快可於下次季度檢討，即8月份可獲納入為指數成份股。雖然佔比唔好可以多過8%，但今次季度檢討，恒指成份股未有作出任何變動，唔排除係為8月納入小米(01810)、美團(03690)或阿里巴巴(09988)而鋪路。三隻未來藍籌新貴今日有資金流入，未獲納入先興奮，睇嚟炒加入恒指成份股憧憬可以繼續熱炒，三股呢段時間可以逢回吐吸納。

美國陸續解封不同州份及城市，市場開始睇番出口股，資金流入相關股份。不過相關股份未必全部係好嘢，好似新秀麗(01910)雖然獲美國資金增持，刺激股價半日升15%，但以業務嚟講，真係完全唔吸引，況且其產品屬於耐用品，好難長期維持高增長。睇番此股上市至今，走勢似乎向下，由十幾蚊跌至6至8元水平橫行，股價走勢一直未見起色，上面蟹貨多到不得了，就算基金增持數量亦有限，好難支持股價一升再升。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)