港股直擊 即巿股評

美國新冠病毒疫苗取得正面成果，隔晚美股道指勁升逾九百點，港股上日反彈137點後，今早曾飆逾六百點，一舉升穿10天(現處24130點)、20天(現處24105點)及50天線(現處23930點)。

恒指裂口高開554點報24489，10天線、20天線及50天線，早段曾飆617點，高見24552點，創一周高位，但美股期貨亞洲早段由升轉跌，港股升幅縮至379點，低見24314點。臨近午市，大市重拾動力，中午升逾四百點收市。恒指報24363點，升428點或1.79%，國指半日收造9875，升148點或1.53%，大市成交額723.7億元。

道指期貨今早一度升72點，之後升勢不保，一度倒跌95點，最新造24505，跌2點或0.01%。

藍籌近乎全線上升，滙控(00005)揚3%；建行(00939)升1.5%；騰訊(00700)漲1.1%；友邦(01299)走高2.8%；吉利(00175)漲1.7%；銀娛(00027)升1.6%；太古(00019)揚4.6%，為升幅最大藍籌，僅中移動(00941)及萬洲(00288)下跌，中午分別降0.3%和1%。

焦點板塊

W股：恒生指數公司決定納入W股及第二上市公司，成為恒指及國指選股範疇，阿里巴巴(09988)升2.4%；美團(03690)曾創上市高，中午升1.6%；小米(01810)升2.5%。另外，美國納斯特交易所(Nasdaq)據報將收緊中國小型首次公開招股(IPO)，港交所(00388)中午升3.5%。

航空相關股：美國新冠病毒疫苗取得正面成果，加上憧憬全球封城措施有望放寬，航空股趁勢起飛。東航(00670)揚3.7%；南航(01055)炒高6%；國泰(00293)升2.4%；中飛租賃(01848)也升2.2%；中銀租賃(02588)也飆4.7%；首都機場(00694)飆5.8%；中航信息(00696)揚3.8%。

出口股：憧憬美國封城陸續放寬，相關股份有追捧。創科(00669)升3.7%；敏實(00425)飆7.3%；耐世特(01316)抽升7.7%；德昌(00179)揚5.5%。新秀麗(01910)獲美國資本(The Capital Group Companies)上周四增持120萬股，中午更大升15.3%。

焦點股份

南旋(01982)：料業績虧轉盈，中午急升34.3%，成交有386萬元。

神華(01088)：中午升4.3%。集團上月煤炭銷售量3150萬噸，按年升68.45%。期內，總售電量93.2億千瓦時，按年跌9.86%。

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