港股直擊 即巿股評

美國新冠病毒疫苗首階段臨床試驗取得正面成果，加上聯儲局主席鮑威爾重申，局方承諾採取一切可行的工具，致力維持市場正常運作。隔晚美股道指飆升逾900點，港股今早亦升逾600點，收復多條平均線。

恒指裂口高開554點，即收復50天線(23930點)、20天線(約24105點)及10天線(約24130點)，甫開曾飆617點，見24552點逾一周高，之後回順，升幅曾縮至379點，見24314點暫時低。截至上午約11時20分，恒指報24322點，升387點或1.6%，大市成交額650.63億元。

國企指數報9861點，升134點或1.4%。

滬指升0.45%；深成指升0.54%。

京東(JD.com)來港第二上市進入最後直路，據悉，京東將於下周尋求通過上市聆訊，倘若成功，最快6月初招股。加上美國納斯特交易所(Nasdaq)據報將收緊中國小型首次公開招股(IPO)。中概股續惹憧憬，港交所(00388)曾升4.4%，見266.4元近三個月高，現升3.5%。

恒生指數公司宣布，容許大中華地區同股不同權公司，以及第二上市的公司，納入恒生指數及國企指數成分股。阿里巴巴(09988)曾升4.3%，最新升2%，報207元；美團(03690)破頂高見124.4元，最新僅升0.2%；小米(01810)升2.3%。

另外，騰訊(00700)升0.8%；旗下閱文(00772)創逾一年半高，現升0.8%；騰訊持股的恒騰(00136)、微盟(02013)和華誼騰訊娛樂(00419)分別升2.9%、9%和17.4%。

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