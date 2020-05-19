港股直擊 即巿股評

經歷咗接近半年嘅新冠肺炎疫情，苦無解藥嘅情況之下，噚晚美國藥廠疫苗研發帶嚟好消息，刺激美股升逾900點，帶動埋今早亞股造好，恒指開市升554點，報24489點。就連我隔離個designer返到公司早餐都未食就話：「嘩！升5XX點，收割先！」口痕問佢買咗咩，佢答話係中石油(00857)，無幾耐佢就放低個電話，喺個紙袋拎個包出嚟食啦。

追咗幾日嘅小米(01810)，今朝股價唔單止受到恒指造好刺激，仲有噚日恒指服務公司宣布W股可以染藍，雙重利好之下彈高至$12.4開市，至依家5點59分，股價雖一度下行，但至今已呈「V彈」彈返上咗，而5分鐘圖上SlowSTC(14,3)今朝喺超買範圍後下行，至依家喺大約6X水平，%K線掉頭升穿%D線。而喺日線圖上今日10天線($11.522)升穿100天線($11.444)，屬近期第二個「黃金交叉」，至但係SlowSTC(14,3)就仍然喺超買範圍發出看淡訊號，14RSI繼續高見7X，到底想點呢...都係由得佢先。

睇返恒指日線圖，今朝裂口高開後，重返10天線(24137點)、20天線(24109點)同50天線(23931點)之上，而SlowSTC(14,3)亦忽然轉好；但似乎仍未擺脫「長方形」格局(直接用條保歷加通道睇仲清楚)。

再睇埋恒指牛熊證街貨圖，今日彈升逾500點，將熊證首五層街貨全數打靶，最貼價層已經上移至24500至24599點，呢度有相當於238張期指；至於下方牛證，最貼價層為23600至23699點，呢層有相當於148張期指。

當照恒指現價(10點39分報)24426點計，顯然恒指現水平靠近上方熊證街貨；與此同時，估計今日大市急彈，不排除有資金即時入市開淡倉博高位掉頭，如是者即近熊街貨有機會儲至重貨區。唯開5分鐘圖見恒指SlowSTC(14,3)開市至10點35分都係貼住喺超賣水平，到依家先見回落，追升嘅都唔好喺呢個時間入啦，恒指牛(68348)，收回價23657點，同現價有近800點差距，33倍槓桿+換股比率10000，適合做day trade；緊記：今日恒指一彈都幾大成數係因為疫苗有好消息而挾上去。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]；FB：輪證贏家