港股直擊 即巿股評

新冠病毒疫苗研發出現曙光，加上美國政府承諾將推出更多刺激經濟措施，引發大量買盤，道指收市大升911點，創六個星期以來最大單日升幅。港股今早曾升逾六百點。

恒指高開554點，報24489，一舉重上10天、20天及50天線，暫時見最多升617點，高見24552；其後升勢略放緩，恒指最新升471點，報24406。

國企指數今早暫時高見9975點，最新升198點，報9925。

內地股市造好，上證指數一度重上2900點，最新升17點，報2893。

騰訊(00700)升1.5%，報429.2元。

恒生指數公司宣布，容許大中華地區同股不同權公司，以及第二上市的公司，納入恒生指數及國企指數成分股。阿里巴巴(09988)曾升4.3%，最新升2%，報207元；美團(03690)破頂高見124.4元，最新僅升0.2%；小米(01810)升2.3%。

油價進一步造好，紐約期油升至每桶32美元水平，中石油(00857)升4.4%，「三桶油」中表現最好。

其他藍籌殘股亦反彈，太古A(00019)近期明顯跑輸，最新彈4.7%，暫為今早表現最好藍籌。

滙控(00005)升3.1%；國壽(02628)升3.6%；聯通(00762)升2.9%；領展(00823)升3.8%。

立即試用EJFQ「信號」全方位股票分析系統。