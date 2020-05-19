港股直擊 即巿股評

新冠病毒疫苗研發露曙光，美股大升，夜期及今早「黑期」顯著造好，恒指今早有望升至24300點附近水平。

美股連升三日，有製藥公司的新冠病毒疫苗研發，初步測試成效良好; 加上美國政府承諾將推出更多刺激經濟措施，刺激受疫情打擊的經濟，引發大量買盤入市。道指收報24597點，升911點或3.85%，是六個星期以來最大單日升幅；納指收報9234點，升220點或2.44%；標普500指數收於十個星期高位，報2953點，升幅3.15%，是4月8日以來最大單日升幅。

各國經濟活動逐步復甦，有望帶動石油和製造業產品需求增加，能源股及工業股等周期性股票受到投資者追捧，波音升近一成三，是表現最好的道指成分股；3M及Caterpillar分別升7.6%及6.6%；通用汽車升9.6%。油價顯著上升，埃克森美孚升近8%；科技股方面，蘋果升2.4%；高通及博通均升逾5%。

金價由超過七年高位回落。紐約6月期金結束四連升，收報每盎司1734.4美元，跌21.9美元或1.25%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較全線上升。滙控(00005)ADR折合港元計收報39.16元，較本港收市高0.96元；騰訊(00700)ADR收報431.74元，高8.74元；國壽(02628)ADR收報15.22元，高0.38元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報9.2元，高0.12元；中石油(00857)ADR收報2.77元，高0.07元；中石化(00386)ADR收報3.75元，高0.09元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報57.7元,，高0.35元；聯通(00762)ADR收報4.98元，高0.1元；中電信(00728)ADR收報2.52元，高0.03元。

夜期收報24363點，升439點，高水428點。新加坡「黑期」最新升近500點於24400點附近，預示今早恒指很大機會裂口高開。港股連跌四日後反彈，收報23934，升137點或0.58%。

恒生指數公司宣布，容許大中華地區同股不同權公司(W股)，以及第二上市的公司，納入恒生指數及國企指數成分股，8月份的指數檢討開始生效，個別成份股比重上限為5%。

焦點股份

騰訊：據報主席馬化騰因身體原因將缺席全國兩會。

翰森製藥(03692)：公布自主研發的1類新藥「HS-10352片」，獲得國家藥品監督管理局核准簽發的臨床試驗通知書，擬用於治療晚期乳腺癌。

偉易達(00303)：截至3月底止全年純利1.91億美元，增長一成一，末期息36美仙，全年股息53美仙，比上一年度減少兩成一，派息比率70%。

南旋控股(01982)：發盈利預告，預計3月止財政年度錄得溢利介乎1.3至1.7億元，相對上一年度虧損3億元。