美國聯儲局主席鮑威爾早前在不同場合談及負利率。首先是上周三出席彼得森國際經濟研究所(Peterson Institute for International Economics, PIIE)主辦的網絡直播時指出,受新冠肺炎疫情打擊,美國經濟下滑的廣度和速度(the scope and speed of this downturn)都屬前所未有,亦比二戰後任何一次衰退嚴重得多,過去10年累積增加的職位已完全抹掉。

鮑威爾分析,二戰後初期的衰退,大致與出現周期性的高通脹令聯儲局(為對付通脹)收緊貨幣政策有關;造成衰退的另一原因是,數十年低通脹環境,導致多個資產又或重要板塊例如房屋價格飆升至不可持續水平。現今經濟下行則是獨特的,既沒有高通脹,也不是泡沫爆破危機,唯一原因是病毒肆虐及疫情失控。

為了抗疫救市,華府已推出約2.9萬億美元的刺激經濟計劃,聯儲局亦採取前所未見的速度和力度應對,在緊急把聯邦基金利率降至零水平後,再實行大規模買債(QE)、透過貼現窗(discount window)向銀行體系提供流動性、擴大與其他中央銀行掉期信貸額度(swap lines),在包括家庭、商業、州份及市政府信貸等範疇「四」管齊下提供資助。然而,鮑威爾於PIIE回答主持人提問時否定實施負利率,更強調FOMC全部委員皆持同一立場。

之後,鮑威爾於周日播出的CBS最新一輯《六十分鐘時事雜誌》(60 Minutes)節目內說,上次(2008年金融海嘯)危機及其後的復甦期間,聯儲局也曾討論負利率政策,但都沒有採用,改以其他工具例如低利率或QE計劃。他和FOMC委員現在仍認為,負利率並非適當或有幫助的選項。

鮑威爾進一步解釋,在負利率政策下,存錢入銀行反而要繳納利息,(由於資金來源減少)最終將削弱銀行盈利能力,從而拖累整體經濟。他指出,全球很多國家為應付金融危機都已實行負利率政策,惟對相關國家的經濟看不到明顯效益,估計負利率會產生扭曲金融體系的不良影響。

更重要而鮑公沒有提到的是,美元作為全球儲備貨幣,美國國債也屬環球其中一項主要儲備資產,一旦利率變「負」,對債市的衝擊恐怕難以想像。

回到港股,周一恒指低開61點,微挫至23722點便反彈,曾倒升見23952點,收報23934點,漲137點。

恒指上周連跌4日,並失守10天線和50天線,技術顯著轉差。不過,EJFQ系統反映強勢股買盤的強勢股指數一直向上。此外,附【圖】所見,由於中線較短線更具主導性,平滑中線市寬(10天線高於50天線比率)與短線市寬(3天線高於18天線比率)近日呈現「牛背馳」,相信可以支持恒指繼續彈升。

信報投資研究部

