熱門：

昨日 22:18 香港財經 港股直擊

【新股追蹤】蜆壳電業明招股 入場費2525元

電動工具生產商、早前決定延遲上市的蜆壳電業(02381)重新招股，按每股0.25元，發售5億股，其中10%公開發售，90%國際配售，扣除2.25億股舊股，集資額6875萬元。

按每手10000股，入場費2525.19元。

該公司明日起招股，周五(22日)中午截止招股，預計6月2日掛牌。

蜆壳電業估計，招股所得款項淨額中，約14.8%用於改善集團日常營運效率、約60.9%將用作策略性拓展集團的產能，以及約24.3%投放資源至新產品。

紅日資本為獨家保薦人。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads