港股直擊 即巿股評

市場憧憬聯儲局加大資產購買規模，港股連跌四日後回升過百點，恒指低開60點，開市後曾跌75點，低見23722，之後掉頭向上，最多升154點，高見23952，惟受制50天線(現處23967)，隨後升幅收窄，最終收報23934，升137點或0.58%。

北水淨流入13.53億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

科技股方面，騰訊(00700)有3.17億元淨入；騰訊旗下閱文集團(00772)有2.06億元淨入；騰訊持股的微盟(02013)有1.37億元。相反，小米(01810)有4.37億元淨走；舜宇(02382)有1.88億元淨走；美團點評(03690)有1.47億元淨走；中芯(00981)有1.47億元淨走；中興通訊(00763)有2161萬元淨走。

多隻醫療相關股見北水流入，股價急挫的平安好醫生(01833)有2.07億元淨入撈底；微創醫療(00853)有1.11億元淨入；阿里健康(00241)有1093萬元淨入。

其他淨流入較高股份有：建行(00939)有3.65億元淨入；飛鶴(06186)有2.31億元淨入；融創中國(01918)有近550萬元淨入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為：中芯、騰訊、舜宇、小米、建行、閱文、美團、好醫生、飛鶴及融創。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為：中芯、小米、騰訊、舜宇、微創醫療、好醫生、美團、阿里健康、中興通訊及微盟。