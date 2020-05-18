港股直擊 即巿股評

中美關係有轉壞跡象，但市場憧憬聯儲局加大資產購買規模，港股連跌四日後終於反彈，收市回升過百點，續受制50天線(現處23967)。

恒指低開60點，報23736，跌幅曾擴至75點，低見23722，但美期抽升，加上A股止跌回升，港股也掉頭向上，最多曾升154點，高見23952，惟受制50天線，隨後升幅收窄。最終恒指收造23934，升137點或0.58%；國指收造9726，升51點或0.54%，大市成交額1094.3億元。

全日大市上升比例48%，下跌比例為52%。

即月期指收市報23924，升252點或1.06%，低水11點。

聯儲局上周資產負債表擴至紀錄最高，達至6.93萬億美元，但鮑威爾仍指出，聯儲局可按需要增加資產購買規模，但重申負利率未必合適美國。

受鮑威爾言論沖喜，美股道指期貨曾升413點，最新造23891，仍升374點或1.59%；標普及納指期貨分別升1.57%和1.44%。

藍籌股大致造好。《王者榮耀》未成年戶限日玩1.5小時，但騰訊(00700)仍升0.4%；中移動(00941)升1.3%；吉利(00175)升2.3%；港交所(00388)升1%；紐約期油重上30美元大關，三桶油霸佔藍籌升幅首三位，中海油(00883)、中石油(00857)與中石化(00386)分別揚7.8%、5.5%和4%；但滙控(00005)跌0.3%。

焦點板塊

金礦股：金價創逾七年新高，金礦股受追捧，山東黃金(01787)創上市後新高，全日飆8.3%；紫金(02899)急揚4.9%；招金(01818)也抽高升7.4%；中國黃金國際(02099)漲3.8%；SPDR金ETF(02840)升1.2%。

醫藥及生物科技股：續熱炒，藥明生物(02269)、康希諾生物(06185)、康寧傑瑞製藥(09966)、君實生物(01877)、啟明醫療(02500)和諾誠健華(09969)齊創新高，全日分別升2.7%、8.9%、17.1%、8.9%、7.8%和4%；上市翌日的沛嘉(09996)，全日也6.8%

科技股：恒指服務公司收市後公布，同股不同權公司及第二上市公司可納入恒指及國企指數，阿里巴巴(09988)升3.1%；美團(03690)升2.1%；小米(01810)漲0.7%。

手機及晶片股：美國擴大對華為制裁，相關股份表現曳，遭野村降目標價及評級的舜宇(02382)，全日大跌11.3%，為包尾藍籌；被多間大行降目標價的瑞聲(02018)，收挫6.2%；比亞迪電子(00285)插10.4%；丘鈦(01478)瀉9.4%；附屬獲「國家隊」注資的中芯(00981)，全日倒跌6.4%；華虹(01347)挫5.3%；ASM(00522)也瀉5.4%；擁華為概念的中軟國際(00354)，全日也大插10.3%。

焦點股份

新加坡美食控股(08496)：今早首掛，收報2.06元，較招股價0.9元，高1.29倍，成交額5550萬元。不計手續費，一手2500股賺2900元。

京信通信(02342)：收市飆6.9%，三大電訊商5G基站年底或達55萬個。

建業新生活(09983)：上市翌日，以全日最高位10.5元收市，全日勁飆25.4%，成交有8.54億元。

平安好醫生(01833)：一度大跌11%，低見100元，全日大跌8.5%。集團突然宣布，王濤因個人原因，董事會決定免去其董事會主席、執行董事、首席執行官職務，亦免去林源聯席公司秘書職務。阿里健康(00241)全日挫4.2%。

中國稀土(00769)：全日爆升17.2%。市場擔心中美關係轉差，憧憬中國減少稀土出口，谷高稀土價格。

兌吧(01753)：首季新簽合約額飆1.9倍，全日大升34.3%，成交有2420萬元。

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