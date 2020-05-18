港交所(00388)行政總裁李小加稱，中美緊張關係升溫，香港作為橋樑的作用更重要。
李小加早前接受《財富》雜誌訪問時表示，在疫情下，內地和香港比西方國家更快重啟經濟，意味全球經濟復甦很可能由亞洲開始。
對於近期疫情令中美緊張關係升溫，李小加稱，從相對的重要性角度看，香港可能會變得更加重要；隨着中美間的距離愈來愈遠，香港作為橋樑的作用更加重要。
他又表示，隨着內地經濟擺脫疫情困擾，中資公司會繼續來香港上市，由於中資公司在美國面臨新的壓力，香港可能成為更具吸引力的上市地點。
港交所(00388)行政總裁李小加稱，中美緊張關係升溫，香港作為橋樑的作用更重要。
李小加早前接受《財富》雜誌訪問時表示，在疫情下，內地和香港比西方國家更快重啟經濟，意味全球經濟復甦很可能由亞洲開始。
對於近期疫情令中美緊張關係升溫，李小加稱，從相對的重要性角度看，香港可能會變得更加重要；隨着中美間的距離愈來愈遠，香港作為橋樑的作用更加重要。
他又表示，隨着內地經濟擺脫疫情困擾，中資公司會繼續來香港上市，由於中資公司在美國面臨新的壓力，香港可能成為更具吸引力的上市地點。
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