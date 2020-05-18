即巿股評 港股直擊

美國升級對華為嘅出口限制，中美關係再陷入冰河時期，中美雙方舌劍唇槍，不過美國就先發制人，未知中方有何反制措施，但可以預期呢段時間，中美關係將會持續困擾大市。

恒指低開60點，報23736點，一度跌23722點見半日低位，其後大市回升，恒指半日高位23952點，暫時受制於10日(24076點)、20日(24104點)及50日線(23966點)滙聚區。半日恒指報收23892點，升94點；國指則升35點，報收9709點。

騰訊(00700)業績後見多間大行不約而同調高其目標價，睇番咁多個券商嘅平均目標價約為500元。不過騰訊公布業後股價高開低走，回咗兩日之後，今日似乎喺420元見支持，剛好亦係10日線之所在，並未有再向下回補5月11日嘅上升裂口。不過有心買騰訊作長線投資，唔使一次過衝鋒，可以分段買入，始終騰訊目前處於年內高位，一旦市況有乜風吹草動，呢隻火車頭必定受到衝擊。加上《王者榮耀》未成年戶限日玩1.5小時，而且課金同樣受到限制，未知對騰訊影響有幾大，幾時都係保守些少穩陣。

其他重磅股個別發展，之前阿Man建議趁港交所(00388)出完業績股價回落上車，其後港交所股價逐步回升，目前已重返業績前水平，有趁回吐撈貨嘅，可以坐定定等260元目標，短炒用番252元作止賺。

美國擴大對華為制裁，手機設備股今日腳軟，舜宇(02382)半日跌一成，係跌幅最大藍籌股，而多間大行齊齊降瑞聲(02018)目標價及投資評級，瑞聲上周五升一日咁大把，弱勢股就係弱勢股，千祈咪畀一日半日回升誘惑到。

相反5G設備股今日起動，三大中資電訊商喺2020年世界電信和信息社會日大會上披露5G規劃，表示年底前或完成建設55萬個基站。之前阿Man推介嘅京信通信(02342)終於起動，半日升6.6%。不過美國針對華為，令市場擔心曾被制裁嘅中興(00763)再度成為目標，中興半日跌1.3%，既然受到不明朗因素困擾，暫時中興都係看眼手勿動。

醫藥及生物科技股繼續熱炒，市場對相關股份熱情未有冷卻，唔少股份今日再創新高。對於相關B股，老實講阿Man唔多識睇，炒作呢類股份要嚴守止蝕，始終公司未有盈利蝕緊錢，一旦炒作資金離場，累計升幅愈大嘅股份，可能跌得愈甘。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)