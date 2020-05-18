港股直擊 即巿股評

聯儲局主席鮑威爾稱，會在需要時增加資產購買規模，刺激美股期貨亞洲時段曾升逾三百點，港股連跌四日後，今早先低後高，半日曾升過百點，續受制50天線(現處23966)。

恒指低開60點，報23736，跌幅曾擴至75點，低見23722，但美期抽升，加上A股止跌回升，港股也掉頭向上，最多曾升154點，高見23952，惟受制50天線，隨後升幅收窄。最終恒指中午收造23892，升94點或0.4%；國指半日收造9709，升35點或0.36%，大市成交額593.13億元。

鮑威爾指出，聯儲局可根據需要，增加資產購買規模，但重申負利率未必合適美國。

受鮑威爾言論沖喜，美股道指期貨曾升313點，最新造23788，仍升271點或1.15%。

藍籌股普遍上揚。《王者榮耀》未成年戶限日玩1.5小時，但騰訊(00700)仍升0.1%；中移動(00941)升1.1%；吉利(00175)升2.4%；港交所(00388)升0.6%；但滙控(00005)跌0.3%；平保(02318)降0.1%。

焦點板塊

石油股：紐約期油今早升逾3%，重上30美元大關，石油股表現突出，中海油(00883)與中石油(00857)奪恒指升幅首兩位藍籌，中午分別升6.1%和4.3%；中石化(00386)漲2.9%；油服股中海油服(02883)升2.8%；中石化油服(01033)升1.9%；安東油服(03337)升3.4%。

金礦股：金價創逾七年新高，金礦股受追捧，山東黃金(01787)創上市後新高，中午飆7.7%；紫金(02899)急揚5.2%；招金(01818)也抽高升5.5%；中國黃金國際(02099)漲5.4%；SPDR金ETF(02840)升1.1%。

醫藥及生物科技股：續熱炒，藥明生物(02269)、康希諾生物(06185)、康寧傑瑞製藥(09966)、君實生物(01877)、啟明醫療(02500)和諾誠健華(09969)齊創新高，半日分別升2.7%、12.2%、10.2%、9.4%、4.3%和3.3%；

手機股：美國擴大對華為制裁，相關股份表現曳，遭野村降目標價及評級的舜宇(02382)，中午大跌10.6%，為包尾藍籌；被多間大行降目標價的瑞聲(02018)，中午也挫5.6%；比亞迪電子(00285)插7%；丘鈦(01478)瀉8%；附屬獲「國家隊」注資的中芯(00981)，中午倒跌1.8%；華虹(01347)挫4.5%；ASM(00522)也降3.2%。

焦點股份

京信通信(02342)：中午飆6.6%，三大電訊商5G基站年底或達55萬個。

建業新生活(09983)：上市翌日，盤中曾高見9.2元，創新高，中午飆8.5%，成交有3.67億元。

平安好醫生(01833)：一度大跌11%，中午僅跌3.6%。集團突然宣布，王濤因個人原因，董事會決定免去其董事會主席、執行董事、首席執行官職務，亦免去林源聯席公司秘書職務。

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