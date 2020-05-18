港股直擊 即巿股評

美股上周五晚反覆靠穩，中港股市今早亦反覆向好。

恒指低開60點，甫開曾跌75點，見23722點暫時低，之後拗腰造好，曾升154點，見23952點暫時高，仍乏力衝破50天線(約23966點)和兩萬四。截至上午約11時22分，恒指報23919點，升121點或0.5%，大市成交額518.28億元。

國企指數報9725點，升51點或0.5%。

滬指升0.51%；深成指升0.09%。

藍籌股方面，中海油(00883)飆5.8%；中移動(00941)升1.7%，兩股支撐大市。

醫藥及生物科技股續熱炒，藥明生物(02269)見140.3元創新高，現升3.5%，暫錄十連升；翰森製藥(03692)見33.8元創新高後，最新倒跌1.4%；威高(01066)和愛康醫療(01789)亦破頂，最新分別升4.1%和0.4%。

B制股方面，康希諾生物(06185)疫苗獲加國批臨床試驗，股價創新高，最新升13%；康寧傑瑞製藥(09966)、君實生物(01877)、啟明醫療(02500)和諾誠健華(09969)創新高，最新分別升12%、8.9%、4.7%和4%。

另外，華領醫藥(02552)再炒高24.3%；邁博藥業(02181)乾飆51.5%；歌禮製藥(00672)升7.6%；信達生物(01801)升2%。

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