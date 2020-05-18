今日 10:39
港股直擊
香港財經
路透旗下IFR引述消息人士透露，開拓藥業(09939)將以招股價上限20.15元定價，集資18.61億元。
該公司以每股17.8元至20.15元招股，發售9234.75萬股，集資額介乎16.44億至18.61億元。
該股將於5月22日掛牌。
IPO全面無紙化 擬下月諮詢
今日信報
監警前國際成員另撰反修例報告
期指走勢轉差 向下突破機會濃
陳檬
｜
今日信報
恐致流動性緊絀 負利率弊大於利
信析
｜
今日信報
港股「劣幣驅逐良幣」
陸永
｜
今日信報
Uber爭取合法經營 願增投資擴大科研
StartupBeat
新冠肺炎與哮喘（一）
黃琼英醫生｜ 信健康
人大會議前瞻 為後市尋啟示
許長泰
｜
財富管理
鮑威爾料美失業率見25% 經濟或下半年反彈
國際財經 ｜ 今日 08:50
蓬佩奧警告中國 勿干預美記者在港工作
時事脈搏 ｜ 今日 10:30
美股本周焦點:鮑威爾作證與經濟數據
國際財經 ｜ 今日 01:21
開市焦點:黑期偏軟 W股染藍諮詢今揭盅
港股直擊 ｜ 今日 08:37
【異動股】好醫生急插11%試百元關 主席突遭免職
港股直擊 ｜ 今日 09:51
阿聯酋應對肺疫衝擊 傳裁3萬個職位
國際財經 ｜ 今日 01:09
【搏拳實錄】恒指在買盤亢奮中見頂
即巿股評 ｜ 今日 08:30
【跨市博弈】政治、股市「利多於弊」的思考方式
即巿股評 ｜ 今日 07:00
沙地主權基金否認以願景基金投資抵押借款780億
國際財經 ｜ 今日 03:16
恒指倒升136點 W股炒染藍 油金股造好
港股直擊 ｜ 今日 10:32
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2020 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞