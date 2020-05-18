港股直擊 即巿股評

美中關係跌入谷底，港股今早低開後暫時喘穩，惟仍受制於主要平均線及二萬四水平。

恒指低開60點，報23736點，曾跌75點，報23722；之後回升，截至10時17分，恒指升136點，報23934。

國指低開12點，最新倒升54點，報9728。

內地股市早段個別發展，上證指數現報2879，升10點或0.37%；深成指持平。

道指期貨最新報23794，升277點。

騰訊(00700)微升0.5%，報423.2元。集團旗下皇牌遊戲《王者榮耀》針對未成年人士推出新的使用規則，包括平日最多玩1.5小時。

美國升級對華為的出口限制，手機設備股受壓，華為供應商舜宇(02382)急插逾8%；瑞聲(02018)挫近半成；比亞迪電子(00285)亦挫半成。3.2%；丘鈦科技(01478)插逾8%。

恒指公司將於今日(18日)收市後宣布有關恒生指數及恒生國企指數應否納入同股不同權公司(W股)及第二上市公司諮詢總結。憧憬「染藍」下，美團(03690)曾升3.1%，高見123.1元，創新高；小米(01810)曾升4%，最新升2.7%，報12.28元；阿里(09988)亦升2%。

國際油價連續三個星期上升，「三桶油」中以中海油(00883)升近半成暫時表現最好。

金價觸及七年高，金礦股造好，山東黃金(01787)升6%。

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