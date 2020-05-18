港股直擊 即巿股評

今朝唔知幾點忽然聽到出面勁大雨，即刻爬起身閂窗再瞓過；準備門口時又落一浸勁嘅，本諗住踢拖返公司就算；但去到要出門口嗰刻又一滴雨都無。天文台話聽日仲有狂風雷暴，呢個星期把遮都係跟身安全啲。

時晴時雨嘅仲有個市，上個星期五(5月15日)已經時升時跌，今朝都係咁，恒指開市跌61點，報23736點。至依家9點50分，恒指倒升64點，做緊23862點。日線圖上恒指仍處於五條主要平均線以下水平，SlowSTC(14,3)勢頭仍然向下，當中%K線已經進入咗嚴重超賣範圍，而%D線則只係落到超賣位，14RSI、MACD同9MOM就同樣處於中軸或0水平。如果將恒指由4月至今畫個「長方形」出嚟睇嘅話，就會發現恒指喺呢個「長方形」運行至接近「長方形」底部(約23500點)，或者再等嘅就係當恒指落到去「長方形」底部時，SlowSTC(14,3)會唔會都進一步下行至兩線落到嚴重超賣水平，觸發鐘擺出現。

當然，更大嘅誘因令恒指下行嘅，應該係重牛證街貨嘅存在。按目前恒指牛熊證街貨圖上見，最貼價牛證為23600至23699點，呢度有相當於121張期指，而「長方形」底部附近，即23500至23599點呢度，就有相當於564張期指。

至於熊證方面，最貼價嘅為24000至24099點，呢度就只有78張期指嘅街貨量；再上多一層，即24100至24199點，就有322張期指街貨。再計計牛熊街貨中間位(24000+23699)/2=23849.5點，按依家10點3分，恒指做緊23833點計，兩者只係相差16.5點；又咁講，正式開市到依家恒指都係喺238XX點窄幅上落，或者今日都係keep住呢個悶樣橫行。

再睇返上個星期五放咗入watch list嘅小米(01810)。上個星期五粒「倒轉錘頭」都唔夠，今朝再隨市彈高啲，不過，喺10點5分所見小米呈高開低走，而日線圖上SlowSTC(14,3)兩線均處於嚴重超買範圍，但%K線跌穿%D線，14RSI都高見73以上水平，或者可以準備定小米淡倉啦。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]；FB：輪證贏家