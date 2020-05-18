港股直擊 即巿股評

美中關係繼續拖累市場氣氛，道指期貨今早造好，「黑期」則下跌，市場關注同股不同權公司(W股)及第二上市公司會否納入恒指。

美股上周五先跌後回穩。美國4月零售數據急跌16.4%；工業生產下挫11.2%，兩項數字都是新低，反映美國經濟受到新冠病毒重擊。美中貿易關係轉差，加深投資者的憂慮。市場消化連串利淡消息後，憧憬更多州份恢復商業活動，三個主要指數都反彈。道指收報23685點，升60點或0.25%。納指收報9014點，升70點或0.79%；標普500指數收報2863點，升0.39%。全星期計，道指跌2.7%；納指跌1.2%；標指跌2.3%，分別是自4月3日和3月20日以來的最大一周跌幅。

國際油價連升第二日，連續第三周上升。上周美國活躍石油鑽機數量持續下降，加上石油需求出現改善跡象，都令上周五油價顯著上升。紐約6月期油上日收報每桶29.43美元，是3月13日以來收市新高，升1.87美元或6.8%。總結上星期， 紐約期油累升近兩成；布蘭特期油累升5.2%。6月紐約期油將於本周二(19日)到期。

美國聯儲局主席鮑威爾周日表示，美國經濟可能要延至明年才可以有較顯著的復甦，因為全面復甦有賴新冠肺炎疫苗成功研發。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股上周五收市價比較普遍下跌。滙控(00005)ADR折合港元計收報37.72元，較本港收市低0.38元；騰訊(00700)ADR收報418.62元，低2.58元；國壽(02628)ADR收報14.77元，低0.05元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報8.42元，無升跌；中石油(00857)ADR收報2.55元，低0.01元；中石化(00386)ADR收報3.51元，低0.01元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報56.53元，低0.07元；聯通(00762)ADR收報4.72元，低0.03元；中電信(00728)ADR收報2.44元，無升跌。

道指期貨最新報23721，升204點。「黑期」最新跌約60點在23730點附近。恒指上周五收市跌32點或0.14%，報23797。

恒生指數公司上周五收市後公布季檢結果，恒指成分股無變動。中國聯通(00762)、蒙牛(02319)、世茂房地產(00813)將加入恒生中國企業指數。新華保險(01336)、交通銀行(03328)、海通證券(06837)將被剔除出恒生中國企業指數。

另外，恒生指數公司將於今日(18日)下午4時30分宣布有關恒生指數及恒生國企指數應否納入同股不同權公司(W股)及第二上市公司諮詢總結。

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