即巿股評 港股直擊

批判性思考（Critical thinking），是通過對事實的分析形成判斷的思考方式。而最早的記錄，可以追溯到柏拉圖（Plato）記錄有古希臘哲學家蘇格拉底（Socrates）的講學。當中，蘇格拉底明確的指出一個事實，就是人們不能單單依靠「權威」來擁有良好的知識和洞察力。而所謂的「蘇格拉底式提問」，簡單來說就是指通過提出問題來尋找答案（或了解事物的真相）。具有批判性思考的人，會就周遭事物提出問題和價值的判斷，從而做出正確的選擇。

套入股票市場之內，點解咁多輸家？原因係大多數人都係人云六云，欠缺獨立和批判性思考的能力，忘記20╱80定律（社會上只有20％的人成功）。事實上，市場上大多數人所持意見都係錯，所謂的主流意見，通常代表錯誤意見。80%投資分析都只係隨波逐流，但賺大錢之道卻在於洞悉先機。己故前輩曹SIR過去就曾一再提醒，要成功便須出類拔萃，而非人云亦云。而成功與失敗、賺錢與虧損往往只係一線之差，一切由小小一個洞察力（insight）開始。要洞燭先機首先學習觀察入微，不可傲慢，更加不可有偏見。群眾盲目咁相信一切、悲觀者否定一切，只有實事求是者才看清一切。

今年，中學文憑試歷史科其中一條必答題，問考生是否同意「1900至45年間，日本為中國帶來的利多於弊」惹來爭議。而開放式題目的原意，本來是考核應考生的高層次思維（Higher-order thinking），按提供的資料、個人對歷史內容的認識，提供多角度的分析。惟包括教育局長及建制的評論，都指日本對華侵略，令數以千萬計內地同胞喪生，答案只會有弊，不會有利。然而，世界上並不是所有歷史事實都是如出一轍，非黑即白的。就算是「事實」也存在著許多迥然，不同的角度、不同的立場、不同的時空下，也有不同的「解讀」。因此，有人更例舉了毛澤東感謝日本軍侵華的有關言論。

香港過去雖稱自由之都的美譽，可惜今天已變成凡事以「政治正確」的立場先行。當權者批評題目「不容討論」，實際上更似是借題發揮、上綱上線，為進入一步牢牢地「為教育把關」、「箝制思想」而鋪路。傲慢與偏見往往帶來災難，無論係政治或股市。

家族辦公室投資經理

徐立言（本欄每周逢一、三刊出）

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