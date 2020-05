即巿股評 港股直擊

美國霍士商業(Fox Business)電視頻道上周四播出總統特朗普的專訪。侵侵重申,對中國未能及早阻止新冠病毒擴散表示強烈不滿。侵侵說,與國家主席習近平仍維持良好關係,但現階段不想跟對方談話(right now, I don’t want to speak with him)。被問到應否拒絕予中國留學生修讀敏感科學的簽證,侵侵有點離題地表示「我們可以切斷所有關係」,隨即自問自答:「如果這樣做又如何?可節省5000億美元。」(We could cut off the whole relationship. Now if you did, what would happen? You’d save $500 billion.)。他又強調,現在無意重新談判首階段貿易協議。

侵侵沒有解釋5000億美元是甚麽意思,但他講到可以切斷兩國所有關係,實在是中美1979年1月1日正式建交以來最嚴厲的一句話。對此,中國外交部發言人趙立堅回應說,保持中美關係穩定發展,符合兩國人民的根本利益,也有利於世界的和平穩定,呼籲「當前中美雙方應該繼續加強抗疫合作,盡快戰勝疫情,救治病人,恢復經濟和生產,但這也需要美方同中方相向而行。」

顯然,中方對於侵侵的狠話只是低調反應。事實上,向來噏得就噏、前言不對後語的侵侵,很多時都是「講咗就算」,觀其行比聽其言重要何止百倍。

不過,為了11月的選情,侵侵已將首階段貿易協議和「甩鍋」給中國的「疫戰」捆綁起來,他在白宮會見艾奧瓦州州長時透露,未來一至兩星期會決定中國是否滿足首階段貿協的承諾。而美國商務部上周五宣布,禁止全球採用美國技術生產和設計的晶片製造商供貨給華為。內地《環球時報》的社評則警告美國,若果進一步對華為「卡脖子」,中方將予以強力反擊,包括會將美國有關企業納「不可靠實體清單」,點名可能對高通、思科、蘋果等公司施加限制或調查,甚至暫停採購波音飛機。值得注意的是,中美「疫戰」、貿易戰以至對華為的「卡脖子」行動,最後會不會「雷聲大、兩點小」收場,都是侵侵一人說了算,但兩國關係的更大危機,本欄更擔心的是台灣問題,下一篇「搏拳實錄」會嘗試探討。

講返港股,先升後連跌四日的恒指,上周五收報23797點,全星期跌了433點或1.78%。

恒指10天線再度跌穿20天線,兼且兩條平均線都微微下行,很大機會發出短線見頂訊號。有趣的是,EJFQ反映強勢股買盤的強勢股指數,自1月24日以來,上周四再次升穿40%,即是買盤進入「亢奮區」(見5月11日「搏拳實錄」)。與此同時,反映弱勢股沽壓的弱勢股指數仍低於10%,在沽壓受「禁閉」下,估計恒指不會跌穿23400至23900點的過去3個月累積的第二大成交量密集區。老徐仍持有即月23200點short put及24400點short call,現打算加碼short 23200點put。

