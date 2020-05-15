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【北水手影】淨入降至20.8億元 買飛鶴瑞聲 沽美團國壽

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隔晚美股急彈，但內地今早公布4月經濟數據分歧，港股反覆偏軟，全日跌32點，成交有1043.4億元。

北水流入減慢，由上日的40.76億元，縮減至20.77億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

飛鶴(06186)蟬聯北水淨日最多個股，全日有5.47億元淨買；建行(00939)則有2.26億元淨入；微創(00853)也有8157萬元淨買。

中午公布業績的瑞聲(02018)，全日升6.5%，今日錄5.23億元淨買；創新高的金蝶(00268)全日也有1.42億元淨入；阿里健康(00241)也有1.08億元淨買；微盟(02013)則有8434萬元淨入。

另一方面，騰訊(00700)全日有5901萬元淨買；小米(01810)也有4912萬元淨流入；中芯(00981)也有4217萬元北水淨買。

不過，美團(03690)全日有2.23億元淨沽；中興(00763)亦有4636萬元淨沽。

此外，國壽(02628)有1.93億元淨流走；新華保險(01336)亦有7057萬元淨沽。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:中芯、騰訊、瑞聲、美團、飛鶴、建行、小米、國壽、金蝶及新華保險。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為騰訊、中芯、飛鶴、美團、微創、瑞聲、微盟、中興、阿里健康及小米。

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