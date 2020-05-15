港股直擊 即巿股評

隔晚美股先挫後反彈，不過內地上月固定資產投資及零售銷售表現遜預期。中港股市今日表現反覆，恒指受制兩萬四。

恒指高開4點，開市後曾升過百點，不過受制兩萬四，內地公布經濟數據後倒跌，最多跌158點，見23671點，創5月4日以來新低，半日收市前回穩，中午升95點，港股午後突破上午高位，曾升155點，見23985點，始終未能收復兩萬四和50天線(約24015點)，沽壓隨即湧現，曾再倒跌逾50點。恒指收報23797點，跌32點或0.1，四連跌累挫804點或3.3%。大市今日下跌股份比例跌53%；上升股比例47%。

恒指全周挫432點或1.8%。另外，恒指公司今日收市後公布最新季檢結果。

國企指數報9674點，跌12點或0.1%。國指全周挫193點或2%。

大市成交額1043.38億元。

即月期指收市跌13點，報23672，低水125點，成交11.35萬張。

A股收市個別發展，滬指跌0.07%；深成指升0.03%。4月份全國規模以上工業增加值按年增長3.9%，高於市場預期的增長1.5%；首4個月，全國固定資產投資13.68萬億元人民幣，按年跌10.3%，略遜於市場預期的跌10%；4月社會消費品零售總額2.82萬億元人民幣，按年跌7.5%，遜於市場預期的跌6%。

美國道指期貨最新升79點，報23613。歐洲股市造好，德國DAX指數最新升1.74%。

藍籌股方面，騰訊(00700)除息，反覆吐1.9%；長實集團(01113)料中期盈利大跌，股價微跌0.3%；平保(02318)首4月保費收入跌3.15%，股價跌0.1%；內地上周豬肉批發價格續跌，萬洲(00288)挫4.5%；中信股份(00267)跌0.5%，全周累挫7.4%為藍籌跌幅王。相反，友邦(01299)今早公布首季新業務價值按年挫28%，股價低開高走，收市升1.6%；聯通(00762)升1.7%。

焦點板塊

醫藥股：凍資王沛嘉醫療(09996)掛牌飆升，刺激多隻同樣以無收入生物科技股(B制)身份上市的醫藥股落鑊。信達生物(01801)、康希諾生物(06185)、諾誠健華(09969)和啟明醫療(02500)同創新高，收市以康希諾飆9.3%表現最好；啟明則倒跌0.2%。另外華領醫藥(02552)炒高15.9%；基石藥業(02616)彈6.1%；歌禮(01672)升5.1%。非B制股方面，維亞生物(01873)、翰森製藥(03692)和愛康醫療(01789)創新高，收市分別升9%、5.2%和2.3%；三生製藥(01530)飆11.7%；方達(01521)升4.6%。此外阿里健康(00241)升4.9%。

科技股：多隻手機設備股跑出，瑞聲(02018)中午公布首季盈利跌88%，符合早前盈警，股價升6.5%，全周累升9.2%為藍籌升幅王；舜宇(02382)升3.2%。台灣鴻海首季淨利按年瀉89%至21億元新台幣，遠遜預期，集團指營運谷底已過，第二季營收按季料增長兩位數，本港鴻海系炒起，鴻騰(06088)飆18.9%；富智康(02038)升3.5%。5G股京信(02342)升3.2%。科網股方面，金蝶國際(00268)創新高，收市升8.7%；金山軟件(03888)彈4.4%；微盟(02013)升5.3%；FriendTimes(06820)升6.7%；恒騰網絡(00136)飆22.6%。

金礦股：隔晚金價重上1730美元大關，金礦股今早跑出，山東黃金(01787)彈升5.6%；招金(01818)升6%；紫金(02899)升2.2%；中國黃金國際(02099)升1.3%；黃金ETF(02840)漲1.4%；價值黃金(03081)升1.5%。

物管股：多股尋頂，今日創新高包括：碧桂園服務(06098)、新城悅服務(01755)、寶龍商業管理(09909)、時代鄰里(09928)、奧園健康(03662)和佳兆業美好(02168)，收市分別升1.5%、5.7%、5.9%、6.5%、3.6%和6.9%。不過永升生活服務(01995)創新高後倒跌1.3%。另外，彩生活服務(01775)升5.5%；雅生活(03319)升2.4%。

焦點股份

新股：兩隻新股齊高收，今年凍資王沛嘉醫療(09996)收報25.8元，較招股價飆68%，成交額24.42億元，不計手續費一手賺1.04萬元。物管建業新生活(09983)收報8.37元，較招股價高22.2%，成交額17.78億元，不計手續費一手賺1520元。

堡獅龍(00592)：收市飆51.4%。集團公布，李寧(02331)主要股東、由李寧家族控股的非凡中國(08032)，與堡獅龍原本的大股東羅家聖的姪子羅正杰合組財團，以4662萬元收購羅家聖手持堡獅龍66.6%股權。每股0.043元較昨日收市折讓70.95%。

敏華控股(01999)：集團中午公布，全年股東應佔溢利16.38億元，按年增長20.11%。每股末期息派12仙，按年多一倍；股價飆升19.3%。

途屹控股(01701)：昨日創新高，今早裂口低開66.7%，曾瀉85.9%，收市插52.2%。集團去年6月28日以招股價0.52元上市，昨日高見3元。

立即試用EJFQ「信號」全方位股票分析系統。