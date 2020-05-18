即巿股評 港股直擊

讀者梁小姐問：「想問聯想控股(03396)還會再炒上嗎？本人平均9.42元買，前景如何？可升到12元嗎？」(周五收報9.72元，升0.3%)

林嘉麒 宏匯資產管理董事及投資總監

「聯想控股雖然是綜合企業股，但主要收入來自聯想集團(00992)，為何不直接投資聯想集團？聯想集團的預期股息率亦比聯想控股高，因此不如換馬聯想控股。」

鄧均樂 耀才證券研究部分析員

「聯想控股主要收入來源為各個板塊的戰略投資，範圍甚廣，主業IT及金融服務收入受制於全球經濟面臨諸多不確定性，核心盈利能力未有太多炒作空間。短期焦點將關注其多間投資公司將於下半年陸續上市，近日新股市場氣氛較為樂觀，將有利為其釋放價值。以5月15日收市價9.72元計，市賬率亦只約0.3倍，低其兩年平均值兩個標準差亦為歷史低點，假若旗下資產順利上市，估值向上調整至低一個標準差，亦已有條件上望12元。」

羅崇博 信報首席分析員

「聯想控股業務廣泛，涉及IT、金融服務、農業與食品等，按地域之收入大致平均分布於美國、歐洲、內地及亞太區，主要盈利來源的聯想集團今年上半年業績將一定程度受新冠肺炎所衝擊，另外創新消費與服務板塊亦受到聯營公司神州租車(00699)所拖累；較值得憧憬是天使投資機構的『聯想之星』，專注於TMT、醫療健康、人工智能都是近年大熱的投資方向，不少項目已先後成功上市並實現退出。聯想控股估值一定吸引力，當中預測市賬率0.27倍，較0.7倍之中位數低1.8個標準差，不過負債水平略嫌偏高，上周三股價突以大成交急升，在生物科技大熱下，不排除有主力資金介入，整固後有望維持反彈浪，上試12元水平，留意6月16日除淨約0.36港元。」

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