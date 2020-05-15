即巿股評 港股直擊

隔晚美股玩咗轉過山車，開市承接之前三日跌勢繼續走弱，加上侵侵仲威脅切斷中美貿易所有關係，又話呢期唔會同佢「好朋友」習大大講電話，搞到道指一度跌穿23000點。不過侵侵已經好多日話要追究中國，又話要大懲罰咁咁咁，講得多市場都當佢吹水，狠來了講得多，大家都開始無反應。其後金融類別股份傳出併購消息，美股拗腰轉跌為升，三大指數做好，扭轉三日跌勢。

今早港股表現比較反覆，雖然美股急升，但內地今早公布4月份經濟數據表現差參，令港股無所適從。恒指高開4點，曾升至23936點半日高位，但內地數據公布後，大市掉頭向下，一度跌158點，見23671點半日低位，亦係5月4日以嚟新低。不過阿Man話咗個市只係反覆上落格局，大市去到呢啲位又見買盤出嚟撈貨，恒指止跌回升。中午恒指報收23925點，升95點；國指則報收9717點，半日升30點。

友邦(01299)公布首季業績，新增業務價值按年跌近三成，半日先跌後回升，半日升1.9%都算係咁，不過股價一日唔重上70元水平樓上，仍未能扭轉弱勢。騰訊(00700)今日除淨後，股價仍升0.8%，股價噚日出完枝大陰燭，睇怕都要整固抖抖，不過業績後大行相繼調高其目標價，長線有貨嘅無謂走嚟走去，繼續坐定定。

瑞聲(02018)中午公布首季業績，但未派成績表前上半場股價升逾8%，中午業績公布首季盈利跌88%，未知下半場回否有回吐。不過瑞聲業績麻麻都預咗，相對其他手機設備股好似舜宇(02382)咁，瑞聲係落後得可憐，有資金追落後都好正常。

IPO凍資王沛嘉醫療(09996)首日掛牌，股價半日勁升七成，不過股價高開後基本上係橫行，除非抽中新股，否則今早先嚟買貨冇乜着數。由於沛嘉表現強勁，帶動多隻同樣無收入嘅生物科技B股落鑊，唔少B股再創新高。而早幾日阿Man推介嘅維亞生物(01873)噚日抖一抖又嚟料，半日再升一成，已接近第二目標價6.5元，如果仲有貨喺手可以用6元做止賺價持有。另一阿Man一直睇好有機會變身藍籌嘅重磅醫藥股翰森製藥(03692)亦創新高，雖然之前表現較為呆滯，但以其巨無霸晒士，未來有加入成份股機會，又一次證明，價值只會遲到，從來不會缺席。

唔少粉絲問阿Man點睇黃金，其實由去年開始，阿Man一直睇好金價走勢，金礦股同黃金ETF亦曾作推介，呢類股份都係跟隨金價上落，暫時金價仍然係1650至1750美元水平上落，而隔晚金價重上1730美元水平，已逼近上落區間頂部，除非金價能進一步突破1750美元，否則呢啲水平再追相關股份，值博率已大減。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)