港股直擊 即巿股評

隔晚美股先挫後反彈，不過內地上月固投及零售表現遜預期。中港股市今早亦反覆，恒指中午升近百點。

恒指高開4點，開市後曾升106點，見23936點半日高，受制兩萬四，內地公布經濟數據後倒跌，最多跌158點，見23671點，創5月4日以來新低，之後回穩。恒指中午收報23925點，升95點或0.4%，大市成交額574.87億元。

國企指數報9717點，升30點或0.3%。

A股反覆靠穩，滬指升0.18%；深成指升0.48%。4月份全國規模以上工業增加值按年增長3.9%，高於市場預期的增長1.5%；首4個月，全國固定資產投資13.68萬億元人民幣，按年跌10.3%，略遜於市場預期的跌10%；4月社會消費品零售總額2.82萬億元人民幣，按年跌7.5%，遜於市場預期的跌6%。

藍籌股方面，騰訊(00700)除息，半日升0.8%；友邦(01299)季績後低開高走，半日升1.9%；中午公布業績的瑞聲(02018)飆8.2%。相反，長實集團(01113)料中期盈利大跌，股價微跌0.1%；平保(02318)首4個月旗下4家子公司保費收入共跌3.15%，股價跌0.3%。

焦點板塊

醫藥股：凍資王沛嘉醫療(09996)掛牌飆升，刺激多隻同樣以無收入生物科技股(B制)身份上市的醫藥股落鑊。信達生物(01801)、康希諾生物(06185)、諾誠健華(09969)和啟明醫療(02500)同創新高，半日以信達飆升11.1%表現最好；啟明則倒跌1.6%。另外華領醫藥(02552)炒高13.8%。非B制股方面，翰森製藥(03692)和愛康醫療(01789)創新高，半日分別3.6%和2.3%；維亞生物(01873)飆10.2%；三生製藥(01530)升6.8%；方達(01521)升4.6%；升1.1%。

金礦股：隔晚金價重上1730美元大關，金礦股今早跑出，山東黃金(01787)彈升4.7%；招金(01818)升4.8%；紫金(02899)升2.5%；中國黃金國際(02099)升1.8%；黃金ETF(02840)漲1%；價值黃金(03081)升1.1%。

焦點股份

新股：今年凍資王沛嘉醫療(09996)半日收報26.25元，較招股價15.36元，飆70.9%，成交額20.74億元。建業新生活(09983)中午收報8.19元，較招股價6.85元，高19.6%，成交額12.97億元。

堡獅龍(00592)：半日飆75.7%。集團公布，李寧(02331)主要股東、由李寧家族控股的非凡中國(08032)，與堡獅龍原本的大股東羅家聖的姪子羅正杰合組財團，以4662萬元收購羅家聖手持堡獅龍66.6%股權。每股0.043元較昨日收市折讓70.95%。

途屹控股(01701)：昨日創新高，今早裂口低開66.7%，曾瀉85.9%，半日插79.1%。集團去年6月28日以招股價0.52元上市，昨日高見3元。

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