即巿股評 港股直擊

今日分析股份是創夢天地(01119)，集團從2016至2019年業績每年均見增長，期內收入和毛利複合增長分別為23.6%和31.1%，股東應佔溢利增長更高逾三倍。2019年收入、毛利分別約27.9億、12.3億人民幣，股東應佔溢利增近43%至3.5億人民幣，可見盈利處於高速增長期，反映去年中美貿易戰或中國經濟下行無對集團構成負面影響。而且，一場世紀疫情令「宅經濟」更抬頭，手遊股備受注目，創夢天地值得留意。

集團主要透過於中國從事經營手機遊戲平台，在自主渠道及第三方發行渠道(應用程序商店、社交網絡平台等)發行第三方授權遊戲及自研遊戲；遊戲種類包括：角色扮演類遊戲、益智遊戲、休閒競技遊戲、跑酷遊戲(通過不同關卡以不斷前行的休閒遊戲)及其他遊戲(如模擬、體育、卡牌、沙盒等)。

蘋果商店推薦最佳新遊戲

中國遊戲市場潛力大，電腦和手遊市場總收入在2019年達到331億美元，預計2024年將達到467億美元。而截至2019年12月31日止，集團擁有60款遊戲，包括23款角色扮演遊戲、5款益智消除類遊戲、10款休閒競技遊戲、6款跑酷遊戲及16款其他遊戲。於2019年，新發行的主要遊戲包括《決戰瑪法》(MMORPG)及《路人超能100》(二次元卡牌類遊戲) 等。2019全年集團新取得19個遊戲版號，覆蓋多款休閒和中重度精品遊戲；而於2020年3月新上線的自研跑酷遊戲《夢工場大冒險》，更被蘋果應用商店推薦為最佳新遊戲。

看準手遊疫情下重大需求

此外，一款帶有國產精品漫畫IP《鎮魂街》的自研遊戲《鎮魂街：武神軀》，以及與騰訊控股(00700)合作的第一款RTS遊戲《全球行動》，均預期在2020年上線。

從以上經已上線及將會上線的各款遊戲安排，反映集團無懼今年環球經濟面對嚴峻考驗，看準手機遊戲在如此時刻的重大需求，積極推出新遊戲搶佔市場分額。另可留意騰訊為創夢天地主要股東 (現佔權18.59%，為第二大股東)，與集團在雲基礎設施、內容購買及開發、數字娛樂及遊戲方面進行合作；為集團業務發展帶來強而有力的支持。

收購樂遊受阻不影響發展

集團持續進行收購或與人合作，以打造遊戲帝國霸主地位。雖然早前收購樂遊科技控股(01089)的計劃受阻，但相信不會影響公司的持續發展，例如集團早已與不同公司如美國知名動畫企業「夢工場」合作，開發擁有知識產權(IP)的遊戲等。集團上線不久的自研跑酷遊戲《夢工場大冒險》，與夢工場動畫旗下《瘋狂原始人》、《功夫熊貓》、《怪物史萊克》、《馬達加斯加》和《馴龍高手》五大IP合作，被App Store推薦為最佳新遊戲。另外，集團與羅斯最大的互聯網公司MAIL.RU旗下游戲品牌MY.GAMES 已有戰略合作，後者將幫助集團打開歐美和俄羅斯市場，把一些在內地已獲得成功的產品帶到海外，延續第二波的增長。

較同業股價定位吸引

截至去年底止，集團資產淨值約35.58億元，而截至今年3月底已發行股數約12.7億股，計出每股淨值折合為3.13元，相對5月12日收報4.39元，市賬率為1.40倍，高於1倍，比較一般股份處於偏高水平。然而，手遊板塊四隻市值可比擬的股份：中手游(00302)、第七大道(00797)、IGG (00799) 和心動公司(02400)，同樣以去年底資產淨值與5月12日收市價作比較，市賬率分別為1.49、5.52、2.18和5.00倍，可見創夢天地實則股價定位偏低。至於平均值為3.12倍，所以保守分析創夢天地合理市賬率不少於兩倍，計出每股合理值為6.26元，較4.39元之潛在升幅不少於40%。

參考策略為進取者可於現價或以下買入股份；謹慎者可於4.00元或以下買入；保守者則可於3.50元或以下買入。此股顯然屬中長線投資性質，持貨不少於一年可看目標價為6.50至7.00元；而止蝕位為買入價下跌20%可考慮離場。另須留意鑑於近期恆指表現波幅，遇上股價下挫時，投資者應嚴守止蝕為佳。

聶振邦 (聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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