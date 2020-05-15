港股直擊 即巿股評

依家9點58分，咁晏先開筆一來想覆咗喺噚晚喺FB留言嘅問題，二來係個市實在太悶，今朝開市升4點之後，最多升過百點；但至依家恒指已經由升轉跌，10點時報23824點，跌5點。

日線圖上恒指仍然以低波幅行走，噚日已經再次回落至五條主要平均線以下水平，換條保歷加通道出嚟睇，就會見到其實保歷加通道一直持續收窄中，目前保歷加通道底部(23533點)同10點3分恒指現價23806點相差273點，以呢期恒指龜速(或樹懶速度)行走，怕且都要下個星期一(18日)開市嗰下殺落去先得；當然，大前題係大市弱勢未改先可以，事關計及今日at this moment都叫做四連跌，下星期一都見陰燭嘅話，呢個五連跌又會開始成為博反彈理由。至於下個星期會唔會繼續下行，就要視乎周線圖上20天線(25698點)穿唔穿條250天線(25667點)啦。

市悶就梗係向個股出發啦，「又個股？」試吓囉。都花咗幾分鐘時間去搵，大路嘅騰訊(00700)、阿里(09988)、美團(03690)、港交所(00388)、友邦(01299)，焦點嘅平醫(01833)、阿里健康(00241)，至冷門啲嘅閱文(00772)、維他奶(00345)都睇過，最後，停咗喺小米(01810)度。

印象中之前有留意過小米(但唔記得幾時)，但當時睇佢記憶中係有得再去；至今日再睇返日線圖，計埋今日小米六連升兼一早重返五條主要平均線之上，最吸引嘅係SlowSTC(14,3)兩線上到9X呢個嚴重超買水平，同步14RSI亦高見71，問題只係在於要小心DMI嘅ADX未見向下跡象，換言之即小米呢次六連升係一個有力嘅升幅，只係去到呢個嚴重超買水平時，力度能否為佢帶來七連升嘅走勢？

如果今日唔係星期五嘅話，都想幫隻小米開個淡倉，例如小米Put(21953)，行使價11.2元，同現價有逾7%價外，距離到期仲有三個月多嘅時間，槓桿偏高、低引伸、低街貨亦係賣點。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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