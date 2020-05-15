即巿股評 港股直擊

港股於過去個多月時間一直於23600點至24700點橫行整固，惟在疫情影響逐漸消退之際，恒指卻於本周四一下子失守10天、20天及50天線。港股下挫不外乎兩個理由，一是中美貿易戰持續反覆，兩國關係時好時壞；另一個則與疫情反覆有關。當然，美國聯儲局主席鮑威爾於周三的演說有點嚇人，例如美國過去兩個月超過2000萬人失業，而失業率會於6月達到頂峰等，數據被視為第二次世界大戰後最嚴重的經濟衰退指標。

不過，講得出口的事亦即是已有相當的預期，因此數據差並不是股市再跌的理據，正如不少企業已經公布盈警，但股價卻沒有再進一步插水，這是同一個道理。以前每當世界發生經濟危機，往往都是一次性，危機過後便重拾正軌。然而從最近幾年的宏觀事件來看，持續困擾、時好時壞、超越基本因素已成為全球經濟的新常態。

貿戰陰霾揮之不去

還記得中美貿易戰開打之初，大家認為此乃雙輸局面，似是政治姿態多於實際，一定玩唔長。結果，玩吓又一年、玩吓又一年。本來市場亦以為中美貿易戰會於今年告一段落，殊不知殺出一個疫情問題，美國又將貿易戰視為其中一個對中國隱瞞疫情及囤積物資的懲罰手段。2020年中美貿易戰的第一槍由美國聯邦退休節儉儲蓄投資委員會(FRTIB)開出，無限期押後投資中國企業股票。

開完第一槍之後，特朗普再將本應於今年5月15日到期、有關禁止美國企業使用對國家安全構成風險的外國企業所生產的電訊設備行政令延長一年，有效期至2021年5月15日。市場第一個反應，當然是認為針對華為與中興(00763)等企業，是故中興股價昨日跌超過4%。有輸家的同時亦有贏家，如讀者不善忘，應記得筆者早於3月中股災時已提到，股災後核心持股以科網股及醫藥股為重心。

今年港股低位暫時見於3月19日21139點，同日滙控(00005)、中銀香港(02388)、石藥(01093)及騰訊(00700)低位分別為43.5元、20.65元、13.12元及325.2元。從股災至本周四收市為止這36個交易日，恒指回升至24180點，較3月19日上升14.4%，同一時段內，滙控、中銀香港、石藥及騰訊回報則為負10.6%、正17.4%、正20.1%及32.1%。

換句話說，在股災當日撈滙控的投資者，與當日撈騰訊的投資者，這段時間的回報可以相差42.7個百分點。除了科網股之外，另外兩隻長陽不倒的股份還包括愛康醫療(01789)與春立醫療(01858)，以上述同一時段比較，兩股的回報是72.6%及64.8%。兩股現價市盈率(P/E)分別為82.6倍及62.1倍，純講估值高到離地，但跟騰訊一樣，北水要買，股價便升，管他估值貴不貴。

心動疫市創新高

另一隻北水愛股就是去年12月以每股11.1元上市的心動公司(02400)，掛牌後未曾失守上市價，更在疫情拖累大市急跌的情況下「疫」市創新高，3月16日高見32元。心動主要研發手遊及電腦遊戲，並於內地營運遊戲社區及平台TapTap，截至去年底止，集團共有38款網絡遊戲及11款付費遊戲。2019年心動收入增長50.4%至28.38億元人民幣，純利上升21.6%至3.47億元人民幣，每股盈利0.98元人民幣(約1.08港元)。

心動約有96.6%收益來自手機遊戲，主力遊戲包括《明日之後》、《夢幻模擬戰》及《不休的烏拉拉》等。目前心動擁有七個遊戲開發工作室，去年與GRAVITY及上海駿夢網絡共同研發的《仙境傳說M》相當成功，屬集團收益最大的五大遊戲之一。心動近月於19元至20元邊橫行整固，5月8日一棍抽升近兩成兼擺脫10天及20天線，投資者可待其回調至10天線約21.6元吸納，首站先試30元。

陳景揚

作者為證監會持牌人士，主要從事資產管理，涉及股票、債券與房地產