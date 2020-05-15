隔晚金價重上1730美元大關，金礦股今早跑出，山東黃金(01787)一度彈升5.2%，高見23.35元，新造23.15元，仍揚4.3%，成交金額3604萬元。
至於招金(01818)也升3.2%；紫金(02899)漲1.9%；中國黃金國際(02099)微升0.3%；黃金ETF(02840)漲1%。
金價隔晚造好，上日收造1730.3元，升0.8%，現造1732.89美元，再漲0.2%。
立即試用EJFQ「信號」全方位股票分析系統，運用90+選股條件篩選值博股！
隔晚金價重上1730美元大關，金礦股今早跑出，山東黃金(01787)一度彈升5.2%，高見23.35元，新造23.15元，仍揚4.3%，成交金額3604萬元。
至於招金(01818)也升3.2%；紫金(02899)漲1.9%；中國黃金國際(02099)微升0.3%；黃金ETF(02840)漲1%。
金價隔晚造好，上日收造1730.3元，升0.8%，現造1732.89美元，再漲0.2%。
立即試用EJFQ「信號」全方位股票分析系統，運用90+選股條件篩選值博股！
|下一篇：
|聯儲局資產負債表增至7萬億美元
|上一篇：
|【異動股】堡獅龍落鑊飆64% 李寧家族牽頭大折讓入主