港股直擊 即巿股評

恒指昨天低開後，初段急回軟，至23850水平轉趨牛皮，全日波幅290點。恒指收報23829點，跌350點或1.45%，成交金額1186.54億元。國指收報9687點，跌148點或1.51%；上證收報2870點，跌27點或0.96%。三項指數都下跌，以港股走勢較差。

恒指呈3連陰，最低跌至23790點，創5月6日以來低位。MACD快慢線差距由正轉負，走勢轉差。全日上升股份 541隻，下跌1111隻，整體市況偏弱。

據外電報道，新加坡約90%的新冠病例與擁擠的外籍勞工宿舍有關，這些宿舍是政府在此次危機管理中的一個盲點，為此新加坡為應對抗疫形勢倒退付出高昂代價。事實上，在新加坡及香港上市的勝捷企業(06090)，其主要業務正包括在馬來西亞及新加坡經營工人宿舍資產。集團公布截至2020年3月底止第1季營運數據，其中指出旗下投資組合的入住率基本上未受到新冠病毒爆發的影響，而更高的入住率產生了更高的收入。新加坡及馬來西亞的特建工人宿舍資產的平均財務入住率增長約3pp至約96.4％，而2019年第一季度的平均財務入住率約為93.2％。儘管有關宿舍資產的入住率未受影響，但疫情使經濟轉差，有機會影響到企業對員工宿舍的需求，故仍存在一定不明朗因素。

美國上周新申領失業救濟人數減至298.1萬人，多於市場預期的250萬人，成為利淡投資市場氣氛的原因之一。另外，美國總統特朗普再次批評中國應對新型肺炎疫情不力，威脅可以切斷與中國所有關係，投資者亦擔心兩國關系惡化或會對經濟造成負面影響，成為另一個不利投資市場氣氛之原因。美股三大指數開市報跌。

不過，國際能源署預測今年下半年，隨著需求增加，全球庫存將減少約每日550萬桶；美國能源資料署的數據顯示，上周原油庫存出乎意料減少近75萬桶，是連升15個星期後首次下跌。受上述消息帶動，油價反彈，帶動油企造好，並使美股三大指數出現V形反彈。道指收報 23625點，升377點或1.6%；標普500指數收報2852點，升32點或逾1%；納斯達克指數收報8943點，升80點或0.9%。

夜期上升但ADR微跌，兩者背馳，料恒指早市走勢反覆，午後波幅增加，支持參考為5月4日低位 23584.95點。

個股

統一中國企業(0220)的主要業務為在中國從事製造及銷售非碳酸飲料及方便麵。

集團在2019財年的收益為人民幣220.197億元，較去年上升1.1%。 毛利率為36.0%，較去年上升2.5個百分點。 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利為人民幣34.137億元，較去年上升15.6%。股東應佔溢利為人民幣13.662億元，較去年增加32.7%。每股基本盈利人民幣 31.63分，擬派末期股息每股人民幣31.63分，除息日為2020年5月27日。

集團另公布截至2020年3月底的未經審核稅後利潤為人民幣4.24億元，較去年同期的人民幣3.8億上升11.4%。

集團近日股價向好，並在金融科技系統出現信號。股份上日收報8.41元，市盈率23.784倍，收益率4.205%。

岑智勇 獨立股評人