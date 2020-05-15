港股直擊 即巿股評

美國上周首次申請失業救濟人數多過預期，加上特朗普威脅完全切斷中美貿易關係，隔晚美股波動，先挫後倒升，港股連跌三日後，今早或可窄幅喘穩，但上方兩萬四及50天線(約24064點)阻力大。

道指曾挫458點，收市倒升377點或1.62%；標指升1.15%；納指上揚0.91%。金融板塊反彈2.64%。美國運通彈7.3%，摩根大通升4.2%，花旗升3.6%。

美國總統特朗普對傳媒稱，在這場疫情中他對中國「非常失望」，考慮切斷與中國所有關係。儘管中國未能兌現購買更多美國產品的約定，但華府不會與中國重談首階段貿易協議，現在也不想與習近平會談，可能很難與中國建立夥伴關係。

有「鱷王」稱號的對沖基金橋水創辦人達里奧預期，疫情後的經濟復甦期或長達五年，民眾生活模式無法回復疫情前狀態。明尼亞波利斯聯儲總裁卡什卡里稱，經濟不大可能在疫情受控後V形反彈。

美國勞工部公布，截至5月9日止當周，首次申請失業救濟人數達298.1萬人，按周減少19.5萬人，市場預期為250萬人。

國際能源機構(IEA)預期5月全球原油需求繼續疲弱，但有跡象顯示，部分地區放寬封城管制，石油需求有所回升。集團因此向下修訂全年原油需求預期跌幅，由原先的930萬桶，降為860萬桶紐約6月期油收市升2.27美元或9%，每桶報27.56美元，是4月3日以來最高。倫敦布蘭特7月期油收市升1.94美元或6.7%，每桶報31.13美元。

在美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價較本港上日收市個別發展，滙控(00005)ADR折合港元計收報38.05元，較本港收市低0.15元；騰訊(00700)ADR收報434.1元，高3.5元；國壽(02628)ADR收報15.07元，高0.11元；中海油(00883)ADR收報8.33元，低0.02元；中石油(00857)ADR收報2.6元，高0.02元；中石化(00386)ADR收報3.57元，高0.01元；中移動(00941)ADR收報56.9元，高0.05元；聯通(00762)ADR收報4.67元，無升跌；中電信(00728)ADR收報2.44元，高0.01元。

ADR港股比例指數報23872點，較香港上日收市高43點。夜市期指收報23722點，升37點，較昨日恒指收市低水108點。恒指昨收報23829點，跌350點或1.4%，連跌三日累挫772點或3.1%，為5月4日後收市新低。

恒指公司今日收市後公布最新季檢結果。

焦點板塊

保險股：友邦保險(01299)按實質滙率計算，首季新業務價值按年下跌28%至8.41億美元，按固定滙率計算則下跌27%。集團首席執行官兼總裁黃經輝指，隨着內地營運環境改善，3月銷售已較2月顯著轉強。平保(02318)首4個月旗下4家子公司保費收入合共3212.01億元人民幣，按年下跌3.15%。保誠(02378)執行總裁Mike Wells在股東會上表示，今年首季香港及內地以外的亞洲年度保費等值銷售額上升1%，惟亞洲年度保費等值銷售總額下降24%，反映新型冠狀病毒對內地及香港的影響。

焦點股份

新秀麗(01910)：首季虧損7.87億美元，去年同期盈利2280萬美元。

新濠國際發展(00200)：美國上市附屬新濠博亞娛樂，今年第一季應佔淨虧損3.64億元美元。

南航(01055)：建議發行A股可轉換公司債券，集資不逾160億人民幣。

匯賢產業信託(87001)：預期疫情將對今年上半年的營運表現造成不利影響。由於疫情發展難以預測，現階段無法量化疫情影響程度。

新股：兩隻新股掛牌，內地經導管心臟瓣膜醫療器械生產商沛嘉醫療(09996)輝立暗盤交易場收報25.3元，較招股價15.36元，升9.94元或64.71%，賬面賺9940元。該股香港公開發售部分錄得超額認購1183.41倍，一手中籤率8.5%；配售獲超購逾20倍，凍資約2800億元，成為今年新股凍資王。建業地產(00832)的同系物管建業新生活(09983)暗盤收報8.28元，較招股價6.85元，升1.43元或20.88%。

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